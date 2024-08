INE da supermayoría a 4T en Diputados; en Senado la deja a 3 votos de tenerla

Con aversiones a interpretaciones y un ríspido debate que incluyó amagos desde Morena contra consejeros, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el proyecto con el que se da el control del 73 por ciento de la Cámara de Diputados al bloque de la Cuarta Transformación y la oposición quedará reducida a ni siquiera alcanzar el mínimo necesario para poder presentar acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que rechacen.

El proyecto alcanzó ocho votos a favor y tres en contra, de los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz, quienes respaldaron el proyecto alterno presentado por la consejera Claudia Zavala.

En éste sugería una interpretación de la fórmula con la que se asignan las diputaciones plurinominales, pero que fue rechazado por la mayoría de los consejeros, quienes a pesar de estar en desacuerdo con dar la supermayoría, admitieron que esto era resultado de la aplicación y respeto a la Constitución a la que se comprometieron procurar.

De esta forma, quedó asentado que la coalición Juntos Haremos Historia tendrá 364 de las 500 curules, mientras que la oposición se quedará con 136, lo que significará a los primeros el poder de aprobar sin impedimento alguno cualquier reforma legal, pero sobre todo, constitucional.

Por partido político, la distribución será de 236 espacios para Morena; 77 para el PVEM; 51 para PT; 72 para el PAN; 35 para el PRI; 27 para MC; uno para el PRD y uno más para una diputación independiente.

Luego de que Claudia Zavala propuso su proyecto para que el bloque morenista sólo tuviera 317 diputaciones por medio de una interpretación aritmética, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que es impensable pedirle al órgano que no se apegue a la Constitución y rechazó “tajantemente” lo que consideró como intentos de llevar al mismo al incumplimiento de la Carta Magna.

“Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución. La democracia representativa requiere de ciertas condiciones… Rechazo tajantemente los intentos de llevar al INE al incumplimiento de su función de Estado”, dijo.

Aseguró que la fórmula que da la supermayoría a la 4T en San Lázaro no debe entenderse como un “trámite a nuestra discreción”, sino como el acatamiento irrestricto de la ley, pues recalcó que el INE no es el responsable de construir las fracciones parlamentarias.

“El INE no construye fracciones parlamentarias. Tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley”, exclamó.

Consejeros como Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey, Dania Ravel y Arturo Castillo coincidieron en manifestarse en contra de que hubiera una mayoría absoluta, pero señalaron que por encima de ello está el apego irrestricto a lo que dicta la Carta Magna.

A pesar de considerar que las reglas de la Constitución han conducido a una “distorsión” que favorece a la sobrerrepresentación y “castiga” a las minorías, el consejero Arturo Castillo anunció su voto a favor del proyecto que favorece la “supermayoría” de la 4T, al decir que no se pueden ignorar las “consecuencias” de haber “ignorado” la realidad en el pasado y por ello, ahora se debe aplicar lo que dicta la Carta Magna.

En tanto, Espadas Ancona consideró que la Constitución “no es lo mejor para la diversidad política y social de este país”, pero a pesar de esto defendió el proyecto que da la supermayoría a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, al señalar que “el INE defiende la república arbitrando, no siendo parte de la disputa”, pues insistió en que el deber de este órgano es aplicar la Constitución.

“Si el resultado de esta decisión, como distintas voces afirman, lleva a la demolición del INE, beberé la cicuta. En el Estado de derecho no toca hacer al INE las responsabilidades del soberano, lo que se va a votar no es si se da súper mayoría a Morena y a sus aliados o no se le da; siendo mi potestad jamás votaría por la sobrerrepresentación de nadie, pero no es mi potestad, no se defiende la República rompiendo el orden republicano. El fin no justifica los medios, lo que se va a votar es si cada uno de nosotros se subordina a la Constitución o no”, dijo.

Hacia la mitad del debate, la consejera Dania Ravel denunció que han recibido “presiones inauditas” que se han convertido en amenazas.

Minutos después, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, amagó con promover un juicio político en contra del consejero Martín Faz, lo cual fue rechazado por los representantes de partidos de oposición y consejeros.

En conferencia posterior, Taddei rechazó cualquier tipo de amenaza contra los consejeros y externó solidaridad con quien hubiera sido objeto de tal.

“Ninguna amenaza es bienvenida en este instituto… Todos los consejeros somos solidarios, no se puede validar una actuación de esa naturaleza. Cuando se amenaza de esta forma a un consejero y tampoco cuando se amenaza con pasar a la historia como los sepultureros de la democracia, valen tanto las amenazas como las de juicios políticos como estos malos augurios”, dijo la consejera presidenta.

Al arranque de la sesión, un reducido grupo representativo de la Marea Rosa se plantó frente al INE, al que bloqueó por unos minutos para exigir que el voto de la ciudadanía fuera respetado.

Una vez entregadas las constancias a cada partido sobre los lugares obtenidos, el representante de Morena alzó su documento en señal de triunfo y se comprometió a que la mayoría hará valer el mandato de aprobar las reformas presidenciales.

...Y para el Senado a Morena y aliados les faltan tres escaños

Morena y sus aliados se quedaron a tres escaños de replicar la mayoría calificada en el Senado de la República que sí consiguieron en la Cámara de Diputados, por lo que únicamente tendrá la mayoría simple.

Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la distribución de las senadurías obtenidas por la vía de representación proporcional, en donde se fijó que el bloque de la Cuarta Transformación sumará 83 espacios, que lo deja a tres posiciones de la mayoría calificada, que se logra con 86 escaños, es decir, que no podrá avalar cualquier disposición sin impedimento de la oposición.

De no prosperan las posibles negociaciones que buscará en el resto de grupos parlamentarios para sumarse esos escaños faltantes, la coalición guinda no podrá avalar las reformas constitucionales del Presidente que sí pasarían en la Cámara baja.

De esta forma, se fijó que Morena se hará de 60 escaños; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de 14; el Partido del Trabajo (PT), de nueve; el Partido Acción Nacional (PAN), de 22; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 16; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de dos, y Movimiento Ciudadano, de cinco.

Uno de los motivos de la discusión, pero que terminó por no prosperar, fue la solicitud que presentó el PAN para que el INE negara la senaduría plurinominal por Morena al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por considerarlo inelegible tras ser declarado prófugo de la justicia por no poderse concretar una orden de aprehensión en su contra la semana pasada.

Sobre ello, la consejera Carla Humphrey señaló que los actos ilegales no pueden producir efectos legales, por lo que el INE no puede suspender los derechos políticos del exmandatario panista en tanto las autoridades correspondientes no hayan emitido una resolución al respecto.

“Me refiero a que para que una persona pueda considerar suspendidos sus derechos ciudadanos, es necesario que se actualicen dos supuestos. Si bien hay una orden de aprehensión girada en su contra, la detención realiza por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no forma parte de los convenios de colaboración interinstitucional con la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que sus agentes no cuentan con competencia para ejecutar órdenes de aprehensión en la Ciudad de México, su actuar, por tanto, no fue legal y sus efectos tampoco”, dijo.

En la distribución de las senadurías, se dejó fuera al coordinador nacional de MC, Dante Delgado, pues para cumplir el objetivo de paridad de género en la representación legislativa se le retiró el escaño para dárselo a la siguiente fórmula en la lista, encabezada por Amalia García.

Al inicio del debate, Delgado Rannauro reclamó al INE la distribución, pues acusó que en el caso del Senado, MC alcanzó 11 por ciento de la votación, pero en la asignación de escaños sólo tiene una representación del cuatro por ciento.

“Advertimos que con la distribución de curules y escaños que defiende el Gobierno se está invisibilizando a los más de seis millones y medio de mexicanos que votaron por nuestra fuerza política. Están castigando única y exclusivamente a Movimiento Ciudadano”. dijo.

Adelanta oposición que impugnará ante el TEPJF



Partidos de oposición lamentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya concedido la “super mayoría” a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, lo que consideraron un fraude y agandalle, ya que se adjudica votos que no obtuvo el pasado 2 de junio.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, adelantó que a la brevedad acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a evitar que siga lo que llamó el “agandalle de Morena”.

“Con la razón de nuestro lado, iremos al Tribunal Electoral para evitar el agandalle de Morena y su sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión”, dijo en redes sociales.

Pese a ello, reconoció la labor de los consejeros del INE que votaron a favor de respetar la pluralidad del voto de las y los mexicanos; Jaime Rivera, Martín Faz, Dania Ravel y Claudia Zavala.

En tanto, la senadora del PAN y excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM), Xóchitl Gálvez Ruíz, afirmó que “se confirma el agandalle” y anunció que promoverá un juicio ciudadano.

“Morena y sus aliados nos están robando casi 10 millones de votos, es momento de actuar, presentemos un juicio ciudadano”, afirmó en sus redes sociales.

En un video de casi un minuto, grabado en la sede del Senado, Gálvez advirtió que debe quedar claro que el voto de Morena y sus aliados del PT y PVEM debe valer lo mismo de quienes eligieron otra opción partidista.

Paso a paso dio a conocer a la población el procedimiento para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso, mediante dicho juicio ciudadano.

“Uno, descarga el documento que aparece en la liga que te adjunto aquí abajo; dos, imprímelo; tres, pon tu nombre y fírmalo; cuatro, llévalo a una Junta Distrital Federal o local. Aquí abajo te dejo las direcciones donde lo puedes entregar”, finalizó.

Mientras que el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que en el INE se consumó un fraude “histórico” a la Constitución.

“El proyecto que ha presentado la Comisión de Prerrogativas, es un proyecto que consuma el fraude a la Constitución, porque otorga una mayoría artificial que distorsiona la representación efectiva de los partidos políticos, y sobre todo, de los ciudadanos”, expuso.

En una serie de mensajesen redes sociales, dijo que lo que no se entendió es que los votos de millones de ciudadanos estén fielmente representados en los órganos del Estado, además, detalló que tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, representan los sufragios de ganadores y perdedores.

“Hay que dar esta pelea hasta el final y por supuesto que no dejaremos de agotar alguna instancia, y si quieren consumar el fraude en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se acudirá, incluso a instancias internacionales”, agregó.