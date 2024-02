INE presenta protocolo de seguridad; pide a partidos no incluir narcocandidatos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el protocolo de seguridad que se implementará en el actual proceso electoral para la protección de los candidatos federales a cargos de elección, el cual de antemano fueron calificados por la oposición como insuficiente.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei encabezó en la sede del órgano electoral la mesa de seguridad con representantes de los partidos, en los que se expuso el potencial cuidado que se le podrá dar a más de dos mil 200 aspirantes, así como a los representantes del propio órgano electoral.

En conferencia de prensa, puntualizó que el órgano electoral no tiene con facultades de investigación ni para hacer análisis o mapas de riesgo sobre la inseguridad en el país, sino establecer los mecanismos de coordinación.

“Lo que a este instituto se refiere habremos de cuidar el tema de las candidaturas a nivel federal, presidencia, senadurías, diputaciones y gubernaturas de los estados. El tema del acompañamiento de seguridad para toda nuestra planta laboral, todos nuestros colaboradores en los 32 estados, porque estamos compartiendo con ellos en lo federal y en lo local todos los recorridos, toda la parte operativa, lo hemos venido sosteniendo, es la atribución que tiene el INE, solicitar a las autoridades en materia de seguridad el acompañamiento para dar garantías de la misma en el proceso electoral”, expuso.

De acuerdo con el protocolo definido, se brindará seguridad a los candidatos en función de los niveles de riesgo alto, medio o bajo, con base en los resultados de análisis de riesgo que realice la Guardia Nacional, considerando la incidencia delictiva y si existen amenazas.

Guadalupe Taddei reconoció que el tema de la seguridad preocupa a todos, pero descartó hacer una declaración respecto a si podría llevar a casos de nulidad de comicios por la intervención del narcotráfico e insistió en que el instituto no puede ir más allá de sus atribuciones.

“No prejuzguemos, veremos cómo se desarrolla la jornada electoral (…). Por supuesto que siempre tendremos que estar preocupados todos, pero no podemos prejuzgar qué va a ocurrir, si se va a dar nulidad, sería muy irresponsable, eso se llama prejuzgar en términos jurídicos”, dijo.

Reconoció que en la reunión con los representantes de partidos se les hizo una “invitación muy sana” para que cuiden de que entre sus candidatos no haya personas con vínculos con el crimen organizado, además de no permitir dinero ilegal.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que no le están pidiendo al INE que asuma la seguridad del país, pero recordó que sí tiene la capacidad legal para exigirle al gobierno federal que la garantice en los cinco momentos en los que interviene el crimen: en la postulación, durante la campaña, en la veda electoral, el día de la jornada y posterior al proceso electoral.

“A mí me parece que es insuficiente porque no se está cubriendo los cinco momentos en los que el crimen organizado se ha involucrado y ha intervenido en los procesos democráticos, y me refiero desde la postulación de candidatos. Ha habido candidatos amedrentados, amenazados para que no acepten ser postulados, eso ocurrió desde el proceso 2021”, señaló.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, coincidió en que este protocolo es insuficiente para blindar el conjunto del proceso electoral y para darle seguridad a los candidatos y a la gente para que acuda a los eventos proselitistas y a las urnas.

Además, remarcó que aunque la seguridad es un tema de corresponsabilidades, es tarea directa de la Federación: “No se puede salir con que la responsabilidad es de todos los partidos, sí, hay corresponsabilidad, pero la responsabilidad es del gobierno federal, que no la eluda. Que todos los partidos junto con el INE y el gobierno firmen un acuerdo por la seguridad y que todo el mundo se comprometa a que cuando haya una injerencia del crimen organizado se rechace”.