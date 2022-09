Inician formalmente actividades del IMSS-Bienestar.

Se instaló la Junta de Gobierno del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el Bienestar, con lo que IMSS-Bienestar inicia operaciones legales y jurídicas.

Este acto, encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y director general del IMSS, Zoé Robledo, acudieron los secretarios de Estado de Salud, Jorge Alcocer Varela; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; los subsecretarios de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; y de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón, en representación del secretario Rogelio Ramírez de la O.

También asistieron el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); Juan Antonio Ferrer Aguilar; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella; el subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rodolfo Lehmann Mendoza; el director de la Unidad de Especialidades Médicas de la Defensa Nacional, Antonio García Ruiz, en representación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y el especialista en Medicina Legal y Forense de la Secretaría de Marina (Semar), José de Jesús Zalce Benítez, en representación del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Durante la sesión de instalación, Gisela Lara Saldaña tomó protesta como directora general de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, designación realizada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

También se presentó y aprobó el nombramiento como secretario técnico de la Junta de Gobierno para Víctor Hugo Borja Aburto, así como el nombramiento como prosecretario de la Junta de Gobierno para Michael Padilla Sánchez.

En su mensaje, el director general del Seguro Social y presidente de la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, destacó que este día podría ser recordado como la fecha en la que el sector Salud y el gobierno de México cambiaron el rumbo en la forma de brindar atención médica a población sin seguridad social.

“Creo que esta mesa augura lo mejor, porque esta es una institución que nació de la experiencia, del conocimiento y de las diferentes aproximaciones de quienes hoy aquí forman parte de su Junta de Gobierno”, resaltó.

Zoé Robledo reconoció el apoyo de los titulares de las secretarías de Salud, Trabajo y Previsión Social, Bienestar, Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, que desde su experiencia fortalecerán a IMSS-Bienestar.

Hoy instalamos la Junta de Gobierno del Órgano Público Descentralizado @IMSSBIENESTAR.



Largo ha sido el camino que nos ha traído hasta acá, en la búsqueda del mejor diseño institucional posible para garantizar el derecho a la salud y la atención médica. pic.twitter.com/qh8CPOjTnk — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 20, 2022

Al participar en la instalación de la Junta de Gobierno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se congratuló por contar con un organismo público descentralizado, con autonomía operativa y de gestión, que tiene entre sus 16 atribuciones trabajar por la salud de México.

Para ello contará con recursos presupuestarios, materiales, humanos y de estructura que le transfieren los gobiernos estatales con cargo a recursos propios y del Fondo de Aportaciones.

El secretario Alcocer Varela reconoció el esfuerzo de las instituciones del sector Salud para que, a un año de la conformación del proyecto, se logre la creación de este organismo, y confió en que se dejará una base definida e inamovible de lo que es la salud para los mexicanos que no cuentan con seguridad social y requieren atención gratuita en el primer nivel.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, indicó que IMSS-Bienestar se inspira en la primicia de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la salud, con atención médica y hospitalaria, integral y de calidad, con medicamentos gratuitos que lleguen a todos los rincones del país.

La dimensión del reto es romper con la dinámica de exclusión de 35 millones de trabajadores y sus familias que no cuentan con acceso a la seguridad social, “es fundamental federalizar los servicios de salud y que una sola institución sea la responsable de la infraestructura necesaria, el personal y capacitación necesarios para integrar los nuevos centros de salud”, afirmó.

Además del servicio de salud integral que brindará esta nueva institución, se formalizará y dará estabilidad a los trabajadores de la salud que fueron eventuales y por medio de un nuevo modelo laboral se les dará permanencia en el empleo. Se trata de un modelo acorde a los principios de justicia la cuarta transformación, subrayó la responsable de la política laboral del país.

En tanto, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, refrendó el compromiso institucional de acompañar al IMSS en todas las tareas que deban desempeñarse en el territorio y enfatizó que la estrategia del Presidente López Obrador de federalizar los servicios de salud beneficia fundamentalmente a los más pobres.

“Estamos muy contentos de que este sistema de protección social, de derechos establecidos por el Presidente de la República, hoy vea cristalizado un paso más. Sabemos que es el inicio de una gran tarea y cuentan con nosotros para todas las acciones que desde el territorio se tengan que hacer”, dijo Ariadna Montiel.

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton, resaltó la importancia de fortalecer la atención primaria a la salud de las personas que no cuentan con alguna cobertura de seguridad social, que podrá materializarse a través de este modelo de atención que utiliza las capacidades institucionales del IMSS y del resto de las instituciones del sector Salud.

En tanto, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, manifestó que en el inicio de este programa solo se tenía una concepción económica para atender zonas deprimidas, y en la actual administración asumimos que es obligación del estado dar bienestar a su población como su principal tarea.

Tras tomar protesta como directora general del Órgano Público Descentralizado IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña, agradeció la confianza del presidente López Obrador, así como al director general Zoé Robledo y al secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Se comprometió a trabajar para brindar atención médica oportuna y de calidad a la población que carece de seguridad social, “tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para que no falte ese médico, no falte la enfermera, no falte el equipo, los insumos y que tengamos instalaciones dignas”.

JVR