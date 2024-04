Insisten en remover al fiscal Carlos Zamarripa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió de nuevo la remoción del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ante el alto índice de homicidios que se presentan a diario en el estado.

“Yo creo que sí volvería a pedir la remoción del fiscal de Guanajuato, es necesario, si un servidor público no da resultados pues hay que cambiarlo”, señaló durante la conferencia matutina.

El mandatario recordó que en el pasado recomendó la destitución del fiscal de Guanajuato; sin embargo, el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez “no sólo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe”.

Calificó al panista como una persona buena, no es perverso, por ello, abundó, “le dije que les iba a ayudar (en la seguridad del estado), que cambiara al fiscal de Guanajuato que ya llevaba 12 o 13 años”. Agregó que Rodríguez Vallejo “gobierna, pero no manda en la entidad”.

En el caso de Guerrero, manifestó que la situación es parecida a Guanajuato, donde hay grupos de la delincuencia infiltrados en los cuerpos de policía; sin embargo, aseguró que ya se está corrigiendo la situación y la comparó también con Michoacán, que durante mucho tiempo hubo asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes.

“Esa zona de Taxco hay predominio de grupos de la delincuencia y hay infiltración de la delincuencia en autoridades locales; es en Iguala, donde se dio la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es lo que pasa en Chilpancingo, Chilapa”, añadió, tras destacar que esta situación no es de ahora.