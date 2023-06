Instituto Electoral del Edomex declara apertura de la jornada electoral

El Instituto Electoral del Estado de México declaró la apertura formal de la jornada electoral en la que se renovará la gubernatura.

En sesión del Consejo General, a las 8:06 horas, el órgano electoral se instaló en sesión permanente para dar seguimiento a los comicios que se celebran este domingo en el territorio mexiquense.

Los 12.6 millones de mexiquenses registrados en el padrón electoral podrán acudir a votar en las más de 20 mil casillas que se instalarán en todo el estado.

Arrancan partidos jornada electoral con acusaciones por coacción de voto; llaman a ciudadanos a votar

Con mutuas acusaciones por la coacción del voto, las representaciones de los partidos ante el Instituto Electoral del Estado de México llamaron a los ciudadanos a salir a las urnas para definir a la próxima gubernatura.

En la sesión del Consejo General para dar inicio a la jornada electoral, el representante de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez, aseguró que será una elección histórica y dijo que tienen la certeza de que durante el día “las urnas se irán llenando de votos a favor de que llegue la Cuarta Transformación al Estado de México”.

Dijo que para lograr esta “hazaña histórica” cuentan con un ejército para cuidar cada una de las casillas y denunciar la compra del voto.

“Este domingo 4 de junio los mexiquenses están listos para salir a votar, existe un ejército para cuidar cada casilla, para denunciar la compra de voto, están haciendo una labor histórica para terminar con 100 años de gobiernos alejados del pueblo”, manifestó.

La representante del Partido Verde, que también forma parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, con Morena, resaltó que por primera vez dos mujeres estén disputando la gubernatura, lo que, dijo, sería imposible hace unos años.

Aseguró que los mexiquenses hoy le darán una lección a los partidos de la alianza contrincante, que siguen creyendo que coaccionar el voto es la ruta para ganar.

Por su parte, las representaciones de Va por el Estado de México, Sandra Méndez Hernández, señaló que más allá de los resultados, lo que importa es que la jornada electoral se desarrolle con la mayor libertad democrática.

“Vamos a ser valientes para aceptar los resultados y hago un llamado enérgico a todos para que salgan a votar y para que nadie violente el Estado de derecho, antes que todos están los mexiquenses”, manifestó.

La representante del PRD, Araceli Casasola Salazar, confió en que hoy habrá una gran participación y pidió a la población no dejarse intimidar por el condicionamiento de los programas sociales.

“Hace un gran llamado a que no se dejen engañar, que no se intimiden en cuanto al chantaje, a la coacción del voto o las promesas de programas sociales que se han dado en bastantes municipios, no se dejen intimidar, nuestro voto es secreto, vayamos a escoger a nuestra mejor candidata”, expresó.