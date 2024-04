Internet falla previo al Segundo Debate Presidencial

El servicio de Internet contratado por el Instituto Nacional Electoral (INE) falló previo al Segundo Debate Presidencial en los Estudios Churubusco.

Dicha falla se presentó pese a que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ofreció un servicio vasto para abastecer a medios de comunicación e invitados.

Los reporteros que se encuentran en el lugar presentaron dificultades para mandar su material. Algunos tuvieron que salir de la sede del Segundo Debate para enviar su información.

Ante esta situación, los comunicadores rompieron las barreras de seguridad y saltaron arbustos para acceder a la zona VIP del Segundo Debate Presidencial y poder cubrir el evento..

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

“Déjenos trabajar”, gritan reporteros

Al grito de “prensa digna”, “internet, internet”, o “déjenos trabajar”, los comunicadores dejaron la sala de prensa que fue colocada en los estudios Churubusco Azteca; hasta las 20:20 horas varios periodistas abandonaron la sala de prensa trasladándose a la pantalla que fue colocada sobre avenida Tlalpan, desde donde seguidores de Claudia Sheinbaum siguen la trasmisión y a donde los medios han buscado ser alojados ante lo que llamaron “una clara ineficiencia del órgano electoral”.

Hasta el momento, dentro de la sala de prensa se ve un desorden generalizado, algunos reporteros se retiran del lugar o hacen uso de sus propios medios para poder dar seguimiento al debate que tiene casi media hora de iniciado, otros continúan intentando tener una respuesta por parte de los organizadores, sin hasta el momento tener una respuesta de quien organizo.

En más de cuatro ocasiones las pantallas donde se puede dar seguimiento al debate dentro de la improvisada sala de prensa, esto al igual que la señal de internet que es inconstante desde hace más de una hora.

En redes sociales han circulado videos sobre la molestia que generó la caída del Internet en los Estudios Churubusco. En el material, una periodista narró su molestia ante la falta de esta herramienta.

“Nos dieron un red publica, nunca funcionó, los datos propios no funcionaban, nos quedamos con mucho material grabado al momento, al final que lamentable porque si es 100% responsabilidad del INE y de los Estudios Churubusco porque no puede ser posible que asignes un área para medios y no haya internet, no teníamos forma de mandar mensajes, videos, vengo enojaba porque no tenia mi herramienta para trabajar”, dijo una reportera en Tik Tok.