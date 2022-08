Investigación sobre accidente en la mina apunta a prestanombres

La investigación abierta tras el accidente en la mina de carbón “El Pinabete”, de Sabinas Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros, apunta a un prestanombres, denunció Cristina Auerbach, dirigente de la organización Familias de Pasta de Conchos.

“Evidentemente es un prestanombres. ¿Por qué hacen esto? Porque haz de cuenta que el contrato de CFE (Comisión Federal de Electricidad) sale a tu nombre, pero como tú vas a trabajar la mina y ya sabes que va a ser un desgarriate, entonces me pagas una lana para que yo los ponga bajo mi nombre, que eso es lo que hicieron en Rancherías, por eso CFE, aunque le entregamos las fotos, coordenadas todo de ese centro de trabajo, dijo: ‘yo a ellos no les compro’, pues ahora como ‘El Pinabete’ sí tiene contrato, ni modo que diga que no.

“Pero ahora a quien le quieren cargar el tema es al tonto este de Cristian (Solís Arriaga, identificado por autoridades locales como el dueño) por haber prestado su nombre; es como lo más perverso del mundo, porque esto venimos diciéndolo desde hace como 15 años y no han querido corregirlo, y vinieron los gobiernos de (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto y Andrés Manuel (López Obrador), y siempre es lo mismo”, dijo.

En entrevista con La Razón, Cristina Auerbach expuso que las condiciones de vida que lleva este joven, que no rebasa los 33 años, no corresponde a un minero millonario.

“Ahorita, el que se supone que es dueño de todo se llama Cristian Solís. Tenía registrados bajo su nombre, ni siquiera bajo alguna razón social, a algunos de los trabajadores. No todos los que estaban en la mina están registrados ante el Seguro Social, quiero que sepas. Este muchacho debe tener no más de 33 años, entre 28 y 33 años; es un muchacho de uno de los pueblos mineros.

“Imagínate: su esposa hace rifas por Face (Facebook). ¿Cómo te explicas que una persona que tiene contratos por 50 millones de pesos hace rifas por Face? La mamá de este muchacho trabaja en una maquiladora”, aseguró.

Ayer por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar si la mina “El Pinabete” trabajaba de manera legal y por qué le vendió carbón a la Comisión Federal de Electricidad.

“Se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado. Lo que pasa es que no se cumplieron los procedimientos. Lo que hay que ver es revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron y, lo que dices: a quién le venden el carbón, todo, una investigación sobre esto”, expuso el mandatario.

Apenas el lunes pasado, el jefe del Ejecutivo federal aseguró, en su conferencia matutina, que la compañía Minera “El Pinabete”, donde se encuentran los 10 mineros atrapados, “empezó a funcionar creo que en el 22, este año, en el 21, el año anterior, sin aviso, sin nada. La concesión viene del 2003”.

Sin embargo, la compañía vendió, durante el 2021, a través de una adjudicación directa entregada el 28 de mayo por la Comisión Federal de Electricidad, 33 millones 610 mil 873 pesos por la adquisición de 37 mil 428 millones de toneladas métricas de carbón mineral térmico no coquizable, cuyo destino fue la termoeléctrica José López Portillo, también conocida como Central Termoeléctrica Carbón I o Central Termoeléctrica Río Escondido, en el municipio de Nava, Coahuila.

Para este 2022, el pasado 27 de mayo firmó un contrato por 41 millones 298 mil 552 pesos para entregar 34 mil 200 toneladas métricas de carbón coquizable con las características de la Región Sabinas, que se envió a la Central Termoeléctrica Carbón II de la CFE.

La empresa se comprometió a entregar, entre el 4 de julio y el 28 de agosto, dos mil 280 toneladas métricas de carbón. En ninguna de las operaciones se reportaron irregularidades por parte de la compañía.

En estos casos, la empresa presentó una oferta y le fueron adjudicados, de manera directa, los contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. El contrato especifica que no puede haber subcontratación de empresas para realizar la extracción del mineral.

“Esos contratos se entregaron hace como dos o tres semanas, de los que te estoy hablando ahora. De los que estás hablando, yo creo que son contratos de otras empresas, pero ‘Pinabete’ entró en esta partida reciente, pero sí es (venta) a CFE”, dijo Auerbach.

El pasado miércoles 3 de agosto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado sobre el accidente en la mina administrada por “El Pinabete”.

Señaló que la mina inició operaciones en enero del 2022 y que, hasta ese momento, no había tenido ninguna denuncia por irregularidades laborales.

“Esta mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”, afirmó la dependencia en el comunicado.

El registro de la Secretaría de Economía, que coincide con las declaraciones del Presidente López Obrador, fue entregado en noviembre del 2003, con una vigencia de 50 años.

Hasta el 2018, la empresa Minera “El Pinabete” aparecía como dueña del área de 25 hectáreas donde se cavaron los pozos que hoy tienen atrapados a los 10 mineros en el municipio de Sabinas.

El dato: En La mina hay un volumen ingente de agua, acumulada durante 40 años de abandono. A medida que se extrae del pozo, vuelve a filtrarse, lo que dificulta los trabajos de rescate.

Rescate no corresponde a la STPS, dice Alcalde

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, refirió que no ha acudido a la mina de Sabinas, Coahuila, porque a la dependencia a su cargo no le corresponde el rescate.

Tras su participación en la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral, la funcionaria mencionó que “los encargados del rescate son la Sedena y Protección Civil, ellos son los que tienen experiencia en el rescate y ellos fueron los encargados directamente del Presidente López Obrador”.

Recalcó que la prioridad es el rescate y, una vez que éste concluya, se comenzarán las investigaciones respecto a las condiciones laborales de la mina, asunto sobre el que la dependencia que encabeza tiene facultades.

“La investigación viene después de la prioridad absoluta que es el rescate. Todo se va a conocer, absolutamente todo”, dijo.

Con información de Yulia Bonilla