Inviable, petición de información, dice AN

El PAN en el Senado apuntó que no es viable la petición que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al Inai para que se den a conocer los datos del periodista Carlos Loret, porque carece de sustento. Sin embargo, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sí está obligada a responder a la denuncia que presentaron por infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, dijo que es necesario que alguien aconseje al titular del Ejecutivo federal sobre lo que puede y no puede hacer el Inai, porque su carta no tiene fundamentos, y no hay ley que diga que el instituto debe entregar información.

A su vez, Xóchitl Gálvez señaló que ya presentó una denuncia ante la SFP por probable conflicto de interés, porque al darle un cargo honorario a Daniel Chávez, aunque no cobre, tiene acceso a información confidencial sin que sea funcionario.

Por separado, el diario estadounidense The Washington Post criticó que mientras “México está experimentando uno de los periodos más mortíferos registrados para los periodistas, el Presidente dedicó gran parte de su habitual conferencia del viernes a atacar a (...) Loret de Mola”.