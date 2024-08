“Irreductible, elección de jueces”, dice Morena

Morena en la Cámara de Diputados se alista para hacer más cambios o correcciones al dictamen de reforma judicial que dejó listo la Comisión de Puntos Constitucionales y que será votado esta semana que viene. Sin embargo, los aspectos que no cambiarán son la incorporación de un órgano administrativo para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como llevar a elección los cargos como ministros, jueces y magistrados.

“Son irreductibles dos cuestiones: la desaparición del Consejo de la Judicatura, eso es irreductible para el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), para la Presidenta electa (Claudia Sheinbaum).

“De la desaparición del Consejo de la Judicatura y la sustitución por un tribunal de disciplina y un órgano administrativo independiente dentro del Poder Judicial, pero independiente del Tribunal de Disciplina. Y por otro lado, la elección de jueces, y entonces lo que queremos es ver quiénes van a llegar a ser electos”, dijo la diputada federal Olga Sánchez Cordero.

Como lo adelantó el jueves la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó propuestas para hacer algunos ajustes al proyecto, que serán a analizados dentro del grupo de trabajo que la 4T conformó en San Lázaro para estudiar el proyecto que discutirán formalmente a partir del lunes.

Entre los cambios comentados por la también exsenadora se encuentran los requisitos de idoneidad que se solicitarán a las personas que participarán por cargos como jueces, ministros o magistrados, pues argumentó que este tipo de detalles no se llevan en la Carta Magna, sino en las leyes secundarias.

Olga Sánchez Cordero

Diputada federal de Morena

Entrevistada al término del encuentro, aclaró que sus propuestas no son definitivas, pues al ser una tarea encomendada a todo un grupo de trabajo aún deberán ser estudiadas por el mismo y pasar por un proceso de deliberación con el que se defina cuáles sí y cuales no pasarán.

“Desde hace ya mucho tiempo (la Constitución), se ha convertido prácticamente en una ley reglamentaria de todo. Las constituciones del mundo contienen única y exclusivamente las normativas fundamentales, como los derechos humanos y la garantía de estos derechos.

“(Las cartas y promedio) no deberían estar allí. Vamos a ver qué respuesta tenemos del grupo de estudio, porque no solamente estuve yo, sino un grupo. A ver cuáles aceptan y cuales no. De lo que sí puedo estar muy tranquila es que están puestas en razón y son para mejorar”, sostuvo.

Las propuestas de Cordero no son las única puestas a consideración. El diputado Leonel Godoy agregó que la diputada Irma Juan Carlos también promovió cambios, uno de ellos para que las personas provenientes de comunidades indígenas cuenten con intérpretes al momento de atravesar un proceso jurídico.

Negó que esto represente una fragmentación dentro del grupo parlamentario, pues sostuvo que las modificaciones necesarias serán respaldadas en unidad.

“No sé, hay una cuestión que debe de quedar claro. Este grupo de trabajo se hizo justo para discutir las diferencias, porque la unidad del Grupo Parlamentario no está en duda, vamos a ir todos juntos. Hay unas propuestas como la de la diputada Olga Sánchez Cordero; hay otras, por ejemplo, las de la diputada Irma Juan Carlos que tienen que ver con el tema de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas. Entonces hay varias propuestas que están ahí sobre la mesa. Entonces, las vamos a revisar”, declaró.

Se suma Jufed a marcha del domingo de alumnos



La movilización convocada por organizaciones estudiantiles para este domingo en contra de la reforma judicial continúa sumando agrupaciones que los acompañarán.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que participará en la concentración que se llevará a cabo este 1 de septiembre en el Ángel de la Independencia, que organizaron estudiantes.

“Jufed anuncia que se sumará a la marcha convocada para este domingo 1 de septiembre en el Ángel de la Independencia, en la CDMX, por diversas organizaciones estudiantiles que se han venido expresando de manera legítima por la defensa de la independencia judicial y sus implicaciones en la vulneración del Estado de derecho y el régimen de libertades”, expresó en un comunicado.

Con el mismo objetivo, solicitó a sus 32 direcciones regionales en el país sumarse a las marchas que se tienen previstas para la misma fecha y por el mismo objetivo en distintos puntos del territorio mexicano.

La Jufed reconoció la protesta iniciada por las y los estudiantes contra la reforma, a la que nuevamente criticó al asegurar que no representará una mejora al sistema de justicia.

“Las juventudes, en el caso de las y los estudiantes de derecho, serán también otros de los actores afectados ya que se les cancela toda oportunidad de sumarse a la carrera judicial de PJF, puesto que competirían, de aprobarse la reforma, contra personas impulsadas por un partido político o grupos con fines distintos a la justicia y seguridad que demandan los mexicanos”, dijo.