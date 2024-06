En Jalisco no faltan votos: IEPC a Morena

En medio del escalamiento del choque entre los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, y en respuesta a las acusaciones que lanzó el partido guinda, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) sostuvo que es falso que en la entidad falte más de un millón de votos de la jornada electoral del domingo pasado o que estén desaparecidos.

“El PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE (Instituto Nacional Electoral), pero ello no significa que los votos no existan, sino sólo que no fueron contabilizados en el PREP.

“El IEPC pudo recuperar el 99.9 por ciento de los paquetes electorales de las 10 mil 863 casillas que se instalaron en Jalisco, en donde se encuentran las boletas con los votos de todas las y los ciudadanos que participaron en la elección. Todos los votos de las elecciones jaliscienses se están contando y recontando debidamente en las sesiones de cómputos distritales y municipales que iniciaron el día de ayer (miércoles)”, expuso el IEPC en un comunicado, donde destacó que el proceso es vigilado por todos los partidos políticos.

Al resaltar que los PREP del INE y del IEPC no son comparables porque alcanzaron un número distinto de contabilización de votos y porque reportan elecciones diferentes, estableció que el primero logró contabilizar el 93.1 por ciento de los votos, mientras que el segundo cerró con el 63.5 por ciento de los contabilizados.

Desde las campañas y después de su derrota, lo único que han hecho en Morena es generar violencia. No les importa la voluntad de la ciudadanía, se quieren apoderar de Jalisco a la mala, no saben perder

Pablo Lemus, Candidato a gobernador de MC

“Es importante reiterar que el PREP es un sistema cuyo fin es ofrecer información preliminar sobre los resultados de las elecciones y no tiene efectos vinculantes. Los resultados finales de las elecciones mexicanas únicamente surgen de los cómputos que se realizan en los consejos distritales y municipales del IEPC, en presencia de todos los partidos políticos”, mencionó.

Previamente, la confrontación que mantienen los candidatos Pablo Lemus, de MC, y Claudia Delgadillo, de Morena, subió de tono, luego de que el primero acusó al guinda de generar violencia durante la campaña y después de la elección.

“Desde las campañas y después de su derrota, lo único que han hecho en Morena es generar violencia en nuestro estado. No les importa la voluntad de la ciudadanía, se quieren apoderar de Jalisco a la mala, no saben trabajar limpio y no saben perder. Ni siquiera respetan a las autoridades federales, que ya señalan nuestro triunfo en Jalisco.

Si falta contar más de un millón de votos, ¿cómo te atreves a decir que ganaste? Un reto: si estamos de acuerdo en contar votos, hagámoslo bien y que sea #VotoXvoto y casilla por casilla

Claudia Delgadillo, Candidata a gobernadora de Morena

“Después de la campaña, continúan sus mentiras y agreden a las familias. Esta violencia provocada por Morena y su candidata no es lo que las y los jaliscienses quieren, por eso, el pasado 2 de junio expresaron en las urnas su apoyo a nuestro proyecto”, dijo en redes sociales.

En contraparte, la morenista retó en redes sociales al emecista a contar los votos casilla por casilla, y cuestionó: “Si falta contar más de un millón de votos, ¿cómo te atreves a decir que ganaste?

“Un reto: si estamos de acuerdo en contar votos, hagámoslo bien y que sea #VotoXvoto y casilla por casilla. Por cierto, Pablo, ¿sigues seguro de que ganaste por 20 puntos? ¿O qué tal los 9 que jurabas ayer? ¿O ahora cómo va tu PREP imaginario? La doctora Sheinbaum, segura de su victoria, ya ha dicho que está dispuesta a un recuento porque sabe que sus votos son reales. Te reto a que hagas lo mismo”.

Aseguró que el estado merece un Gobierno legítimo, no uno basado “en un burdo intento de fraude”. Más tarde, acusó que se utiliza a la policía de Guadalajara para intimidar al pueblo que exige transparenci, en referencia a una protesta difundida en redes sociales, donde un grupo de personas con playeras blancas intentan ingresar a la que sería la Junta Municipal de Guadalajara, y una de ellas es detenida por la policía municipal.

Con un avance del 88 por ciento del cómputo distrital, Lemus mantenía su ventaja con 44.79 por ciento de los votos y Delgadillo llevaba 38.76 por ciento.

“Si piensan que nos vamos a cansar, no nos conocen”

Aunque dijo que por ahora no señalará fraude electoral, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, exigió transparencia en el recuento de votos para la gubernatura de Jalisco y advirtió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que “si piensan que nos vamos a cansar, no nos conocen”.

En conferencia, acompañado por Claudia Delgadillo, enlistó diversas irregularidades que hallaron desde el arranque del PREP. Una fue que el domingo se haya detenido el flujo de resultados preliminares con 63 por ciento de actas capturadas y, con base en ello, se diera por ganador virtual de la elección a Pablo Lemus.

Además, retó a la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, a comprobar que hubo gente armada en el Distrito 10, donde se registró un enfrentamiento entre morenistas y personal electoral por la extracción de una bolsa con boletas que, presuntamente, correspondían a votos por Morena.

“Le pido y exijo a la presidenta del IEPC Jalisco que garantice las condiciones humanas para llevar a cabo estos recuentos y le voy a adelantar que está haciendo una apuesta fallida. Si piensa que nos vamos a cansar, no nos conocen, no saben quién nos enseñó a luchar: un hombre que jamás derrotaron y que jamás se cansó, y nosotros no nos vamos a cansar hasta conocer voto por voto”, advirtió.

Con información de Yulia Bonilla