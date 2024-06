Hasta el último aliento se luchará por registro del PRD: Jesús Zambrano

Al acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a un “alegato de oídas”, el dirigente nacional del P RD, Jesús Zambrano afirmó que de ninguna manera se dará por perdido el registro, pues al partido no “lo van a desaparecer así, tan fácilmente”, por lo cual “vamos hasta el último aliento que tengamos para seguir peleando” por éste.

Entrevistado en la sede del TEPJF, luego de reunirse con el magistrado Felipe Fuentes Barrera, el líder perredista precisó que su declaración del fin de semana pasado se entendió mal, que todo ya estaba muerto para el partido del sol azteca y que se había tirado la toalla.

No tengo ninguna duda de que debemos reinventarnos, ir al encuentro de todos los liderazgos y fuerzas importantes de la sociedad con quienes coincidimos en este proceso electoral para junto con ellos construir una nueva fuerza política progresista de corte socialdemócrata, que… pic.twitter.com/4X8GBB9SMI — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) June 15, 2024

“Vamos a seguir hablando con los magistrados conforme su agenda lo permita en los próximos días. Estamos haciendo nuestro alegato porque no damos de ninguna manera por perdido el registro nacional electoral del PRD. Una declaración de un servidor, el fin de semana pasado, se entendió como que ya había todo muerto, ya habíamos tirado la toalla, ya habíamos bajado la cortina.

“No, de ninguna manera, yo subrayo, que en todo caso ese PRD que nació hace 35 años está cerrando un ciclo político de su vida institucional también, pero nosotros queremos seguir luchando y vamos hasta el último aliento que tengamos, la última rendija que tengamos la vamos a aprovechar para seguir peleando por el registro nacional del PRD. No es una fuerza política que no la van a hacer desaparecer así tan fácilmente”, aseveró.

Informó que los casi 200 juicios presentados ante la autoridad electoral tienen como propósito que se considere cómo afectó la violencia al PRD en determinados municipios y regiones por la presencia del crimen organizado, que en algunos casos “bajó” a sus candidatos y hubo una disminución en la participación ciudadana.

En ese sentido, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, denunció que fueron casi 100 distritos electorales donde hubo intervención del crimen organizado antes y durante el proceso electoral, “bajando candidatos, principalmente del partido en donde nos dio una afectación directa a nuestros números en lo local y federal”.

Expuso que al PRD cuando le “bajan” un abanderado a presidente municipal o diputado local, “por supuesto que están bajando votos para la elección federal porque el candidato del PRD sea en cualquier territorio, pide los cinco votos para éste”.

El perredista mencionó que lucharán por la votación de diputados federales donde el sol azteca obtuvo 2.6 por ciento, por lo cual harían falta alrededor de 200 mil votos para obtener el tres por ciento requerido por la ley.

“Unos 200 mil votos, más o menos, y por supuesto que esa afectación la tuvimos, está demostrado tanto de casillas zapato, casillas no instaladas y las casillas donde se recibió votación por gente que no era de la sección; casillas donde se recibió votación por gente que no debió haberlo hecho, funcionarios o casillas que cambiaron de ubicación sin justificación.

“Para nosotros son determinantes esos votos, para la votación de otros partidos quizás no lo son, pero en nuestro caso para el PRD sí son determinantes y estamos pidiendo es que se valoren estas pruebas cualitativas y cuantitativas”, concluyó Ángel Ávila.

KT

