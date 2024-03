Jorge Álvarez Máynez debe retirar espot alusivo al PRI y Manuel Añorve, determina el INE

El candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano , Jorge Álvarez Máynez, debe retirar un espot de campaña, donde hace una acusación “muy grave” sobre el PRI y su aspirante al Senado, Manuel Añorve Baños, pues los vincula al crimen organizado sin ninguna prueba.

Así lo aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que esas declaraciones son superficiales y ante el clima que enfrenta el país en esta coyuntura electoral pueden poner en riesgo no sólo a candidatos, sino a las campañas.

En el espot, Álvarez Máynez señala que lleva más de 10 años luchando contra la corrupción y que mientras él hacía eso, “el PRI de Peña Nieto y Añorve saqueaban Guerrero y lo entregaban al crimen organizado”.

Esta aseveración, coincidieron los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Claudida Zavala, carece de sustento e imputa delitos a los denunciantes con el fin de posicionar a MC como la mejor opción en estos comicios.

El proyecto proponía declarar improcedente el dictado de medidas cautelares, ya que no hay calumnia, porque no se advierte alguna frase que de forma unívoca implique una imputación específica de un hecho o delito falso a los quejosos de manera clara y sin ambigüedades, sino que versa sobre opiniones no dejan de estar amparadas por la libertad de expresión y forman parte del debate público.

Sin embargo, el consejero Arturo Castillo mencionó un precedente de un caso similar que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde sí se determinó calumnia.

Para el espot de MC, el consejero consideró que cuando el candidato del partido naranja dice que “entregaban al crimen organizado a Guerrero” sí podría constituir la imputación de un delito.

En ello coincidió la consejera Rita Bell López, al aseverar que ante la situación que vive el país, es necesario cuidar lo que se dice en las campañas, porque “puede poner en riesgo varias situaciones más allá del proceso electoral y soltar como este tipo de acusaciones sin mayor sustento, me parece muy grave”.

Si bien consideraron que debe privilegiarse la libertad de expresión y la crítica fuerte al desempeño, hay acusaciones “muy graves, que pueden poner en riesgo a algunas personas”, por lo que estaban en condiciones de declarar procedentes las medidas cautelares “por cuestiones de seguridad, pues son declaraciones a la ligera y acusación sin sustento”.

“Hay que tener apertura a la crítica, pues este tipo de acusaciones no abonan y no podemos permitir que se siga transmitiendo este tipo de contenido”, aseveró la consejera López.

Al respecto, la consejera Claudia Zavala afirmó que frente al contexto que se vive y hacer alusión al crimen organizado en las campañas electorales y en el uso del discurso sin tener elementos probatorios y “decir que esos hechos han sucedido así, o que ciertas fuerzas políticas han sido responsables del problema y más en Guerrero con este tema de seguridad y asociaciones delictuosas hay que exigir un sí a la libertad de expresión, pero con responsabilidad democrática”.

Por ello, determinaron eliminar ese espot, a fin de evitar declaraciones que pueden ser dañinas para el proceso electoral.

