Jorge Álvarez Máynez: Ocho de cada 10 mexicanos no me conocen, pero a MC sí

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que gran parte de la población no lo conoce, pero se dijo confiado en que el partido sí es identificado entre los mexicanos, por lo que espera avanzar y cobrar ventaja cuando inicien formalmente las campañas, lo que ocurrirá hasta marzo.

“Ocho de cada 10 mexicanos no me conocen; tenemos una ventaja, ocho de cada diez ya conocen a Movimiento Ciudadano. Yo le he apostado muchísimo a un proyecto colectivo. Diría que sí es una desventaja, México tiene una de las campañas presidenciales más largas del mundo y no recuerdo ninguna candidatura presidencial que haya terminado con un reconocimiento de menos del 70 por ciento ni ninguna que no se haya terminado convirtiendo en una competencia entre tres”, declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El emecista se dijo confiado debido a que la mayoría de la población aún no tiene claro el contexto electoral por desinterés derivado de lo que llamó un “déficit” de la política mexicana.

“Confío en que a partir de marzo, en la contienda presidencial, cuando haya tres campañas, spots, debate, cuando haya equipos, porque creo mucho en los proyectos en los proyectos colectivos la gente va a comparar y yo aspiro a que esa comparación me favorezca”, dijo.

También hizo hincapié en que la población podría declinar por una campaña en la que no se han erogado tantos recursos.

Cuestionado sobre la posición en la que arranca este camino hacia la Presidencia frente a dos precandidatas que le llevan ventaja, se refirió a la morenista Claudia Sheinbaum como la “candidata de un presidente muy popular” y reconoció que ante su avance él sí tiene “más conciencia”.

