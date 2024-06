Va Poder Judicial a foros de reforma con plana mayor… e incertidumbre

El Poder Judicial de la Federación (PJF) mostrará su fuerza este jueves, en el arranque del debate nacional sobre la reforma judicial, al que asistirán todos los ministros, incluida la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como algunos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Las ministras y ministros que integran el pleno de la SCJN e integrantes del CJF participarán en los Diálogos Nacionales para la reforma del Poder Judicial, a los que convoca el H. Congreso de la Unión, cuyo objetivo es fomentar un diálogo abierto sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestro país.

“Es indispensable que se escuche la opinión de las juzgadoras y los juzgadores que integran el PJF en una reforma de este calado”, señaló el Poder Judicial en un comunicado.

La discusión se iniciará hoy en la Cámara de Diputados, a través del primero de nueve foros convocados por el Legislativo para perfilar la reforma judicial propuesta el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo, que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

En total, serán 30 los asistentes, entre los que figuran las y los 11 ministros de la Suprema Corte, ratificó ayer el senador Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Poítica (Jucopo).

En defensa del proyecto se posicionarán Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el vicefiscal general de la República, Oscar Bernache, y el exministro Arturo Zaldívar, explicó.

Se expresarán en contra la presidenta del alto tribunal, Norma Piña, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos, Javier Laynez y Luis María Aguilar, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena mantendrá una posición neutra.

A la salida de un encuentro con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayer por la tarde, en el que también estuvieron presentes Adán Augusto López e Ignacio Mier –futuro coordinador de Morena en la Cámara de Senadores y el actual coordinador en la de Diputados, respectivamente–, el senador y próximo coordinador de Morena en la Cámara baja dijo que se trató de una reunión “amigable” en la que se abordó el trabajo que viene.

“Hay mucho interés en que las agendas legislativas salgan adelante. Son reuniones de trabajo… Están prácticamente todos confirmados, va a ser una reunión de la República importante”, dijo Monreal Ávila, en entrevista.

A la lista de ministros se sumarán jueces y demás integrantes del Poder Judicial, así como coordinadores parlamentarios, agregó.

Fuentes judiciales señalaron previamente a La Razón que este jueves se presentarían al debate también los magistrados y consejeros de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez.

El miércoles, en un reporte interno, la Corte concluyó que el cambio contenido en la reforma judicial podría “afectar la resolución oportuna y técnicamente correcta de los casos que conocen los órganos de justicia”.

Asimismo, en su documento interno que se prevé sea planteado este jueves, señaló que la elección de juzgadores altamente especializados, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “pone en riesgo su condición de organismo imparcial”.

El documento está basado en la recopilación de la opinión sobre el proyecto de reformas constitucionales sobre el sistema electoral, dirigida a México en el año 2022 por la Comisión Europea para la Democracia, que indicó que “la elección por voto popular de los magistrados electorales es inusual”.

Hasta ahora está prevista la realización de nueve foros de parlamento abierto, siete de los cuales tendrán lugar en las diferentes entidades: Jalisco (1 de julio), Toluca (2 de julio), Chiapas (9), Veracruz (12), Puebla (23), Saltillo (6 de agosto) y Sinaloa (8 de agosto), y otro más en la Cámara de Diputados el 30 de julio.



​En defensa del proyecto: Lenia Batres

Yasmín Esquivel

Loretta Ortiz



En contra Norma Piña

Jorge Pardo Rebolledo

Juan Luis González Alcántara

Alberto Pérez Dayán

Margarita Ríos

Javier Laynez

Luis María Aguilar



“Vivimos momentos de incertidumbre”, dice Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, reconoció que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) hay incertidumbre ante la reforma proyectada en la materia, pero garantizó la defensa de los trabajadores y dijo que es momento de que todos estén en unidad.

“Quiero dirigirme a ustedes, para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía… Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Son ustedes no sólo el sustento del PJF, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud”, dijo.

En un video compartido en redes sociales, reveló que se está articulando un proceso de diálogo, “estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales”.

La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reconoció que en el PJF viven grandes desafíos y enfatizó que “es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos, y el equilibrio de poderes”.

El pronunciamiento de la ministra presidenta ocurre después de que la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asegurara que la reforma al PJF mantendrá intactos los derechos de los trabajadores. Por ello, Piña invitó a los trabajadores a actuar con integridad y convicción, y recalcó que ellos son “el pilar que sostiene y sostendrá al PJF”.

Claudia pide calma a trabajadores del PJ

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado de tranquilidad para las y los trabajadores del Poder Judicial que externaron su preocupación en torno a la reforma que se alista para septiembre, a quienes aseguró que sus derechos laborales no se verán afectados, pues recordó que el objetivo de la iniciativa es modificar la forma en que se designará a las y los ministros, magistrados y jueces.

“Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero, que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores, éstos permanecerán intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre la petición de diálogo que emitieron ayer, les sugirió participar en los foros de parlamento abierto que arrancarán este jueves en la Cámara de Diputados y, si después de eso lo ven necesario, entonces podrían conversar con ellos acerca de sus inquietudes.

No obstante, recordó que se encuentran en periodo de transición, por lo que lo importante en este momento sería que se acercaran al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio de la Secretaría de Gobernación.

Consultada sobre el proyecto en el mismo sentido que plantearía el exministro Arturo Zaldívar, dijo que se tomarán en cuenta planteamientos, pero en un segundo momento, debido a que los objetivos que él planteó buscan fortalecer el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Poder Judicial, por medio de otros esquemas.

“Se puede presentar en el parlamento abierto, pero tiene que ver más bien con una propuesta adicional, más allá de lo que está en este momento en discusión. Sería en un segundo momento y a lo mejor no requeriría una reforma constitucional, pero en realidad está planteando otros esquemas que ayuden al acceso a la justicia, más allá de la elección de los jueces”, declaró.

En ese sentido, ahondó que Zaldívar Lelo de Larrea ya había trabajado en torno al funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como separar la parte administrativa de la labor de los jueces.

En materia económica, comentó que, ante el periodo de transición en San Lázaro, se ampliaron los plazos para la entrega del presupuesto del 2025, respecto del cual aseguró que se mantendrá un manejo de la deuda “razonable”.

A esto agregó que con la permanencia de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están garantizados los recursos para los programas sociales existentes y los ‘bandera’ de su campaña: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la beca universal para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas.

Explicó que el recurso para sostener estas políticas saldrá de las obras estratégicas del sexenio y el impulso que se les dará en los siguientes años, como al Tren Maya, para que no sólo sea de pasajeros, sino de carga.

“Ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso; y, además, no cerrar la inversión pública en obras estratégicas. Nosotros planteamos obras estratégicas, como continuar el tren”, dijo.

Filtros para elegir a jueces serán confiables: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que los filtros para elegir los mejores perfiles que integrarán al Poder Judicial (PJ) serán confiables y seguros, por lo que descartó que existan riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros; “va a ser una reforma en beneficio de la gente, no hay riesgos”, sostuvo, al referirse a la enmienda constitucional que prevé el voto popular como la vía para conformar las instituciones judiciales.

En conferencia de prensa en el seno de la Comisión Permanente, reconoció que ha sostenido reuniones con ministros, magistrados y jueces para escuchar sus inquietudes respecto a la iniciativa de reforma y aseguró que la propuesta de reformar al PJ no presenta algún riesgo para el sistema de justicia y, por el contrario, permitirá su fortalecimiento.

Reconoció que con los foros de parlamento abierto que se abrirán para el debate de las ideas respecto de los cambios que deben realizarse, la iniciativa pueda sufrir modificaciones sustanciales, “aunque sí podría ser enriquecida con algunos planteamientos de jueces, magistrados, ministros y expertos”.

El también coordinador de la bancada de Morena dijo que prometió a los juzgadores con los que se ha reunido no revelar sus propuestas, ya que le han pedido discreción y esperar a que ellos den a conocer sus planteamientos en los foros. Estas reuniones han sido en lo que denominó como “alegatos de oídas”.

“No es secrecía, pero quieren primero expresármelo para turnarlo a la comisión de redacción de la Cámara de Diputados. Me han pedido que no se difunda, de momento, los planteamientos que me han hecho por separado, incluyendo el grupo de tribunales de justicia local, de ministros de la Corte o de jueces, pero sí me he reunido con ellos.

“He estado hablando con varios y los escucho, que esa es siempre una actitud que tengo con todos los sectores. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas”, aseveró.

Insistió en que la reforma será “en beneficio de la gente, no hay riesgos; vamos a liberar al PJ de la delincuencia organizada y de la delincuencia del cuello blanco; vamos a liberar al PJ de este porcentaje de déficit de justicia; vamos a liberar al PJ de su desprestigio y de su fama cuestionada por la falta de atención a la gente y por la falta de impartición de justicia pronta y expedita”.

Aseguró que ese desprestigio es uno de los principales reclamos del pueblo, por lo que trabajarán para fortalecerlo. Por ello, recalcó que los parlamentos abiertos que comenzarán este jueves en la Cámara de Diputados ayudarán a perfilar el dictamen que se discutirá en septiembre próximo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

“Vamos a liberar al PJ de este deterioro, que a través de los años se ha acumulado, y vamos a darle al PJ prestancia, prestigio y fortaleza para que se erija en un control real, en un equilibrio real entre los poderes; es decir, lo que vamos a hacer es fortalecer al Poder Judicial de la Federación”, señaló.