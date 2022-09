Lanza Marko Cortés ultimátum al PRI sobre continuidad de alianza Va por México

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió al PRI que si no retira o vota en contra la iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles, tendrá que cargar con la responsabilidad de por qué no continuará la coalición Va por México.

En conferencia de prensa en el Senado, acompañado por el grupo parlamentario del blanquiazul, lanzó un ultimátum a la dirigencia nacional del tricolor, que encabeza Alejandro Moreno, y le dijo que tendrá que asumir su responsabilidad sobre el término de la coalición con el PAN y el PRD.

Al ser cuestionado respecto a si existe riesgo de ruptura en caso de que el Revolucionario Institucional insista en respaldar la iniciativa propuesta por la diputada Yolanda de la Torre , el político michoacano enfatizó que los priistas tendrán que cargar con la responsabilidad del fin de la coalición.

Marko Cortés señaló que de no retirar o votar en contra la iniciativa de la diputada Yolanda Torres no podrá haber continuidad " ni en lo legislativo ni mucho menos en lo electoral ”.

Dijo que ya platicó con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y están en completo acuerdo de no acompañar ni la minuta del Senado sobre la Guardia Nacional ni la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en la Cámara de Diputados.

Comentó que el sábado habló con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien les dijo que revisaría el tema , por lo que están esperando respuesta.

“La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”