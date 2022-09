Gobierno Federal alista 4 mil 240 refugios por paso de huracán “Kay”

El Gobierno Federal activó 4 mil 240 refugios temporales en caso de que el huracán “Kay” afecte a los estados del Pacífico, incremente su intensidad y provoque afectaciones.

Los albergues se encuentran repartidos de la siguiente manera : mil 075 en Jalisco, 236 en Colima, 146 Nayarit, 126 en Sinaloa, 447 en Sonora y 169 en Baja California Sur.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa pidió a la ciudadanía resguardarse para evitar cualquier daño a la salud, o incluso, pérdidas humanas, debido a que se esperan fuertes lluvia de hasta 350 milímetros que pueden ocasionar fuertes inundaciones.

“No traten de cruzar ningún arroyo, no traten de salir y ganarle a la naturaleza, les pedimos estén en constante comunicación con nosotros, y esperamos que el paso de este huracán no traiga fuertes daños”, indicó.

La experta dijo que el sistema va a afectar por lo menos al país cinco días más, además, por la magnitud del meteoro, “es como si el ojo del huracán lo tuviéramos encima”, ya que los efectos ya que sienten en estos momentos, aparte, el día viernes el fenómeno climático puede tocar tierra en el municipio de Mulegé en Baja California Sur .

te puede interesar Huracán “Kay” sigue afectando al país

Laura Velázquez dijo que el impacto es lo de menos, ya que lo fuerte son las bandas nubosas que van a provocar fuertes lluvias, pues se dejarán sentir hasta el próximo sábado, por ello, señaló que se han cerrado aeropuertos y escuelas, a fin de minimizar las afectaciones. “No es un tema para alarmarse, sino para estar alerta ya que habrá mucha lluvia y vamos a estar al pendiente de cierre de actividades si es necesario para no poner en riesgo a ninguno de los habitantes”, aclaró.

Los puntos más cercanos al punto del huracán Cabo San Lázaro para el jueves, y Punta Eugeni para el viernes, con una distancia de separación de la costa al centro del huracán entre 60 y 80 metros, incluso ya puede afectar como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. “Va a ser más fuerte respecto a la tormenta tropical Javier”, destacó.

FBPT