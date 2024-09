La larga noche de la reforma judicial

En un debate que se extendió por casi 18 horas, Morena y aliados consiguieron aprobar este miércoles, en lo general y lo particular, con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyo objetivo central es que jueces, ministros y magistrados sean electos por la ciudadanía en forma directa.

De esta forma, el proyecto fue remitido al Senado de la República, donde también habrá de pasar por el análisis en comisiones y luego al pleno. Para que la reforma entre en vigor, también habrá de requerir el aval de 17 de los 32 congresos estatales.

Concretada la aprobación de este proyecto presidencial, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, se dijo contento y reiteró que los derechos laborales de trabajadoras judiciales no se verán afectados, al sostener que sólo impactará al 3.3 por ciento de los más de 50 mil trabajadores judiciales.

“(Estamos) contentos, optimistas, porque la verdad es que el movimiento se portó muy bien, se cumplió con uno de los compromisos que tenemos con la población. La gente se mantuvo estoica y con razones de peso para sostener la aprobación en favor”, dijo, desde la sede alterna habilitada tras la toma de la Cámara de Diputados por parte de trabajadores inconformes con los cambios.

También dijo que la mayoría calificada expresó el poder que le dio la ciudadanía en las urnas, ante quienes pueden presumir no haber fallado, pues se cumplió la promesa de aprobar cambios al sistema de justicia.

“Les ofrecemos disculpas a quienes no piensan como nosotros”, dijo, señalando a los opositores.

Poco después de las cuatro de la mañana, se dio la votación en lo general, que alcanzó el respaldo de 359 de los 364 diputados que tiene el bloque de la Cuarta Transformación, 135 en contra y cero abstenciones.

Al cantarse la votación alcanzada a esa hora, Morena y sus aliados se dieron una ronda de aplausos como reconocimiento, para luego corear su consigna: “¡es un honor estar con Obrador!”.

Paralelamente a esto, la oposición dio pasos atrás y se miraron unos a otros. Los panistas decidieron abandonar momentáneamente la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, habilitada como la sede alterna, pero volvió para seguir en el debate.

El turno para participar fue usado por los opositores para enlistar consecuencias de la implementación de la reforma judicial, que va más allá de los jueces y magistrados, señalaron, al afectar a miles de trabajadores y a la garantía de justicia para la población.

Posteriormente, el pleno avanzó hacia el desahogo de más de mil 600 reservas que presentaron los diversos partidos, de las que únicamente se aprobaron tres elaboradas por Morena y aliados.

La primera fue promovida por el PT para agregar la palabra “jueza” a la iniciativa, con el fin de que se reconozca el papel de las mujeres en la impartición de justicia.

La segunda, a propuesta del PVEM, consistió en que, para el caso de jueces, no se limite su derecho a ejercer la profesión fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.

La última consistió en una modificación hecha por Morena para que a magistrados de Circuito y jueces que terminen su encargo, por declinar o no resulten electos, se les otorgue un pago de importe equivalente a tres meses de salario. También para que reciban el equivalente a 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.

Ninguno de estos cambios se refiere a los que sugirió la exministra Olga Sánchez Cordero, quien se ausentó de la sesión por motivos de salud y que hasta hace unos días insistía en corregir el dictamen, pues criticó que hay modificaciones constitucionales propuestas que deberían trasladarse a las leyes secundarias y no a la Carta Magna.

Sobre la ausencia de Sánchez Cordero, Ricardo Monreal dijo no haberse comunicado aún con la exministra, por lo que desconoce si realmente no estuvo presente por enfermedad o por no querer ser parte de este debate. “Es su conciencia; si así fuera, allá ella, y si está enferma, que se recupere”, declaró.

Rechazan posibilidad de que se invalide

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que haya posibilidad para que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que este miércoles fue aprobada en la Cámara baja, sea invalidada, ya que se cuidó todo el procesamiento legislativo.

“Eso no, no; no hay; no hay forma, no hay forma. Se cuidó, se cuidó todo el procedimiento; se cuidó cada una de las etapas del proceso y se dio una amplia deliberación en torno a esta reforma. No hay forma de que alguien intente invalidar lo que las dos terceras partes han expresado de manera libre”, declaró el legislador, al término de la maratónica sesión, en una sede alterna, en la que la supermayoría de la Cuarta Transformación avaló la enmienda.

En medio de los cuestionamientos que opositores hicieron sobre el quórum que se anunció para abrir la sesión y la autenticidad de quienes se encontraban allí, refirió que se cuenta con grabaciones en las que se puede constatar la identidad de los asistentes.

“Fue una etapa complicada, difícil, pesada, incluso para ustedes que cubrieron el evento; todo está grabado. Los votos, los rostros, el proceso”, expuso.

Comunicó a los diputados del bloque mayoritario que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, los felicitó por su desempeño en el debate y por haber aprobado la reforma, propuesta el 5 de febrero pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, ratificó su defensa al proyecto, al asegurar que México es el que gana y ahora corresponde al Senado de la República sacar adelante el proceso legislativo para que se concrete el plan judicial.

“Fuimos a refrendar lo que en las urnas nos pidieron la mayoría de los electores en México. Entonces, nosotros creemos que gana México y ahora le toca al Senado, como cámara revisora, y luego a las legislaturas locales, quienes van a terminar por concluir este proceso legislativo”, comentó Monreal Ávila.

PAN y PRI acusan “día negro” por los cambios y adelantan impugnación

Al perfilar acusaciones centradas en el procedimiento, la oposición calificó como “tóxica y dañina” la reforma al sistema judicial aprobada por la mayoría de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, que ahora pasó a su discusión al Senado, y catalogó este miércoles como un “día negro para la democracia”.

Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que la votación estuvo “plagada de irregularidades” y que “nunca hubo certeza de que hubiera quorum legal”, por lo que calificó este miércoles como un “día negro para la democracia” de México.

En entrevista, la panista señaló que su partido impugnará cualquier momento procesal que sea violentado en el ámbito legislativo.

Y es que circularon algunas versiones, en la sede alterna donde se discutió y aprobó la reforma judicial —la sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca—, en el sentido de que incluso choferes de algunos diputados federales estaban votando.

Guadalupe Acosta, integrante del Frente Cívico Nacional, resaltó la importancia de que el PRI y PAN se mantengan unidos y voten en contra de la reforma en la Cámara de Senadores.

Luego de la aprobación de la enmienda en la Cámara baja, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno anticipó que los senadores de su partido votarán en contra de la “tóxica y dañina reforma judicial”, así como lo hicieron los diputados del tricolor.

“¡No a la reforma judicial!”, escribió en sus redes sociales, tras subrayar que sus diputados “votaron en contra de la reforma al Poder Judicial, ya que no es más que una venganza política contra un poder que ha cumplido con su deber de velar por el respeto a la Constitución”.

Al respecto, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez denunció que los diputados de Morena y sus aliados respondieron al “poder autoritario” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y atentaron contra la división de poderes, al aprobar la reforma judicial.

“Diputados de Morena y sus aliados respondieron al poder autoritario de

@lopezobrador_. Atentaron contra la división de poderes y el Estado de derecho. Nuestros ojos están puestos en el @senadomexicano. La patria nos necesita unidos para frenar este atropello”, posteó en su cuenta de X.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, festejó la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal y aseguró que con esto se dará “un gran paso para hacer realidad los anhelos de justicia al pueblo de México”.

Cinthya López Castro, senadora del PRI, lamentó, por su parte, la aprobación de la reforma al sistema judicial, porque representa un retroceso democrático en los términos en que fue avalada por la mayoría oficialista en la Cámara baja.

“Hace falta una reforma, por supuesto, pero como lo está planteando Morena es prácticamente un retroceso democrático (…) Reitero mi posición, vamos en contra porque, si uno se equivoca al elegir pareja, cómo quieren dejar en manos de la gente elegir a los jueces”, finalizó.

AMLO celebra “buena noticia” por la Judicial

Al calificar como “muy buena noticia” la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los legisladores de Morena y aliados porque buscan “limpiar de corrupción” al Poder Judicial, y criticó a los ministros que decidieron irse a “huelga” cobrando su sueldo, la cual es ilegal, cuando su función, agregó, es ser “guardianes de las leyes”.

“Felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olviden de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, senadores, a gobernadores y al Presidente”, subrayó.

En la mañanera, fue notificado por su vocero Jesús Ramírez de que ya había sido aprobada la reforma en lo particular con 357 votos a favor en la Cámara de Diputados y ya pasaría al Senado. “Ah, es muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 contra 130. ¿Cuánto se necesitaba? 334 (votos). Muy bien”, declaró.

Defendió a los legisladores que decidieron llevar la discusión de la reforma a una sede alterna ante el cierre de los accesos a la Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial, y recordó que en el pasado también lo hicieron los diputados del PRI y el PAN.

“¿Ya se les olvidó cómo aprobaron la llamada reforma educativa? ¿La aprobaron en San Lázaro? ¡No! ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, en una sede alterna. Nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad, de modo que están saliendo muy bien las cosas”, apuntó.

Dejó en claro que los recursos de una jueza para detener el proceso legislativo son “una intromisión desesperada, un exabrupto”, sin fundamento legal. Además, acusó a ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de haberse sumado al paro de labores en el Poder Judicial sin tener ningún fundamento legal y con goce de sueldo.

Luego de que la Corte se incorporó a la protesta contra la reforma judicial, señaló que las y los ministros no se comportan como los principales guardianes y defensores de la Constitución, e incluso, aclaró que no aplica la ley de amparo.

“La ley de amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad, pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada porque el pueblo de México es muy consciente, muy politizado”, enfatizó.

Opinó que “una Corte así, en huelga, cuando menos nos va a dar la tranquilidad de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo. Los jueces y los ministros ya no van a estar liberando a delincuentes, ni van a estar dándole la razón a los potentados”, ironizó.

El mandatario federal clalificó como “ridículo” todo esto que están haciendo los ministros, de estar “degradando” a la institución que representan, “ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen, porque además cuando uno lucha por convicciones, causas justas, uno no puede claudicar”, añadió.

Reiteró que la oposición a la reforma es por la defensa de intereses y de privilegios, pero “urgía la transformación porque estaban destruyendo a México”.

Y responde a nuevos dichos de Ken Salazar

Ante el nuevo pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre las implicaciones de la reforma judicial en México, el Presidente Andrés López Obrador respondió: “sin comentario”, pero advirtió que como dicen los abogados, “quiere que le lea el artículo. Eso es una gran ofensa”.

El martes, el diplomático estadounidense declaró que la votación de la reforma en los términos en que está traería un grave daño a las relaciones económicas entre México y Estados Unidos, además de sus críticas a la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Sin comentarios, uno es dueño de su silencio también. México es un país independiente y soberano”, dijo en defensa de su iniciativa de reforma al sistema judicial mexicano, donde planteó la elección de los miembros de PJ por voto popular.

Asimismo, rechazó que la reforma judicial vaya a frenar las inversiones en México, como lo han advertido los embajadores de EU y Canadá, recientemente, lo que provocó que López Obrador pausara las relaciones con ambas representaciones diplomáticas.

“No pasa absolutamente nada. México es de los más atractivos para la inversión por muchas razones”, señaló el titular del Poder Ejecutivo, e incluso aprovechó para alabar la labor de los mexicanos en el vecino país del norte.

“Tenemos a los mejores trabajadores del mundo. Los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo y cada vez que se piensa en inversión se omite eso”, manifestó.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, aseguró, por su parte, que no hay ninguna afectación a las inversiones por la reforma.

“Falso que se pausen las inversiones”, agregó, al tiempo de dar a conocer algunas estadísticas que establecen que en México sí hay un clima de confianza entre empresarios extranjeros como locales para invertir en nuestro país.