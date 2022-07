Se le complica más a Alito: ahora 15 exgobernadores reclaman su salida.

Bajo la preocupación generada por los recientes cuestionamientos y resultados electorales negativos que se han dado en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 15 exgobernadores emanados de este instituto político demandaron la pronta renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que hoy encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

El pronunciamiento conjunto fue firmado por Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; Fernando Baeza Meléndez, José Reyes y Patricio Martínez, de Chihuahua; Miguel Borge Martín, de Quintana Roo; Benjamín Clariond Reyes-Retana y José Natividad de Nuevo León; Armando López Nogales y Samuel Ocaña, de Sonora; Enrique Martínez y Rogelio Montemayor, de Coahuila; Marco Mena, de Tlaxcala, Guillermo Mercado, de Baja California Sur; Rigoberto Ochoa, de Nayarit; y Alejandro Tello, de Zacatecas.

Los exmandatarios expusieron que, hasta antes de su contexto actual, el tricolor había contribuido a crear instituciones sólidas, impulsar políticas sociales, perfeccionar la vida democrática y más, a pesar de errores y faltas de algunos de sus miembros.

Sin embargo, enmarcaron que durante los últimos años han llevado a perder 19 gubernaturas y otras posiciones de representación, “lo que nos obliga a hacer un alto en el camino para realizar un examen a fondo del rol y la misión que el partido y su dirigencia deben desempeñar en este momento”.

Señalaron que los desplegados y pronunciamientos de las diferentes corrientes internas, así como la información negativa y comentarios críticos en medios de comunicación en torno al partido “son tema que deben considerarse seriamente para evaluar sus impactos en la opinión pública, en los electores y en los demás integrantes de la alianza opositora”.

Asimismo, refirieron que han dado seguimiento al llamado de los exlíderes del PRI, quienes solicitaron un nuevo encuentro con la dirigencia, luego de que el pasado 14 de junio se reunieron con Moreno Cárdenas, a quien le plantearon la renovación de la dirigencia, misma que fue rechazada, pues él sostuvo que fue electo para ocupar el cargo por cuatro años y ese sería el tiempo que estaría al frente.

Tras lo expuesto, los exgobernadores lamentaron que la actual dirigencia rechace el diálogo y se sumaron a las inquietudes ya expresadas por corrientes alternas del partido, por lo que dijeron estar convencidos de que “por el bien del partido es tiempo de considerar una pronta renovación y replantear las estrategias de cara a los siguientes procesos electorales”.

Por su parte, los dirigentes del PRI en las 32 entidades federativas acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca desentenderse de “los hechos que él mismo instruyó”, respecto al cateo y las acciones emprendidas por autoridades de Campeche, las cuales calificaron como un “linchamiento mediático”, en contra del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Los priistas señalaron que lo ocurrido exhibió “los excesos” de “la operadora Layda Sansores”, gobernadora de la entidad, “para ganar la simpatía del Presidente”, quien ayer se pronunció en contra al decir que la forma en que se hizo el operativo “humilla y la dignidad de las personas”.

“Con esta narrativa, el Presidente pretende desentenderse, como siempre, de los hechos que él mismo instruyó y que han sido una práctica común a lo largo de su administración”, dijeron los priistas.

A través de una carta abierta dirigida al titular del Ejecutivo federal, los dirigentes locales del tricolor lo acusaron de degradar la aplicación de la ley y la acción política, así como usar la fuerza del Estado “como un juego de poder para aniquilar a sus adversarios”.

Confirma INE pesquisas contra líder del tricolor

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que realiza una investigación por posibles conductas ilícitas en materia de fiscalización por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales.

A través de una tarjeta informativa, señaló que la investigación está en manos de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la cual ha efectuado más de 30 diligencias “y continuará con la realización de las investigaciones conducentes”.

Señaló que las indagatorias se dieron a partir de las quejas presentadas por Morena y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Se ha solicitado información al propio denunciado, a diversos actores políticos y medios de comunicación, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Sin embargo, al ser una investigación en curso, que forma parte de un procedimiento administrativo sancionador, su difusión parcial o total se encuentra temporalmente reservada.

“Única forma de que me callen es que me maten”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, inició ayer sus reuniones con organizaciones internacionales a fin de denunciar la presunta persecución política de la que, aseguró, es objeto por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Luego de las versiones que apuntaron que el priista salió del país a causa de las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Moreno Cárdenas sostuvo que volverá a México cuando concluya sus reuniones, en las cuales está contemplada la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México. La única forma de que me callen es que me maten

Alejandro Moreno, Líder nacional del PRI

“Vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México”, dijo en un comunicado, en el que también acusó que los ataques en su contra por parte del Gobierno federal y Morena tienen como fin “destruir” a la alianza Va por México.

Además, advirtió: “La única forma de que me callen es que me maten” y afirmó que no permitirá que se desestabilice a la oposición y que continuará señalando lo que considera como una falta de resultados del Gobierno y “su intención de destituir la democracia”.

Tras reiterar su discurso en el que afirma que “ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás”, calificó al cateo encabezado por el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, y las filtraciones de grabaciones de la gobernadora, Layda Sansores, como “un show chafa, una calumnia, una difamación”.

A través de sus redes sociales, Alito compartió una fotografía junto a Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, una organización que agrupa partidos socialdemócratas. “Terminando una muy buena reunión con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista. Hoy abordamos temas urgentes para México y para otros países de la región”.