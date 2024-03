Legado de Juárez sigue vigente: AMLO; 'le pedí consejos para gobernar, nunca ha fallado', dice

Al conmemorar el aniversario 218 del natalicio de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue un genio político para trascender sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales, cuya obra y legado han permitido contar con el manual para sortear momentos difíciles y oscuros del país.

“Debo confesar que en la tarea de gobernar que me ha correspondido en estos años, ha sido menos ardua y más tersa, porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca, nunca me ha fallado”, reconoció AMLO.

Durante la ceremonia oficial en San Pablo Guelatao, Oaxaca, cuna de Juárez García, el mandatario mexicano destacó que muy pocos individuos ha habido en el mundo como el expresidente con una combinación íntegra y armónica de dignidad y modestia, de visión histórica y entrega al servicio de sus compatriotas.

“De genio político y tesón perseverante para trascender por sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales. Nadie como él encarna con tal perfección la voluntad indoblegable del pueblo mexicano y su determinación de soberanía, de paz, progreso, bienestar, respeto a la ley y defensa de los principios.

“Con la vida y la obra del Benemérito tenemos la inspiración y también tenemos el manual, las verdades esenciales que nos permiten sortear momentos difíciles y oscuros”, subrayó AMLO en su largo mensaje de más de 40 minutos.

Ante gobernadoras y gobernadores morenistas, el gabinete federal, presidentes municipales e invitados, el titular del Poder Ejecutivo dejó en claro que el legado y la obra juarista permanecen vigentes en nuestro país, “que viva el presidente Benito Juárez”, arengó.

Felicitó a los gobernadores y sus colaboradores porque “esta transformación la estamos haciendo entre otros y desde abajo, con el apoyo del pueblo y de muy buenos servidores públicos”.

Respecto a las peticiones del presidente municipal de Guelatao, Aldo González, adelantó que solicitará a los ingenieros militares ayudar en la rehabilitación del camino de Oaxaca a Tuxtepec.

“Quiero hacer el compromiso para que los ingenieros militares nos ayuden en la rehabilitación del camino de Oaxaca a Tuxtepec, para que no se espante el general secretario, vamos a avanzar en la rehabilitación, ojalá y podamos terminar en septiembre sino lo vamos a dejar avanzado, cuando menos de Oaxaca a Ixtlán lo vamos a dejar terminado en su rehabilitación”, expuso.

Dijo que si no se termina el tramo de Ixtlán a Ixtepec, se lo va a encargar al próximo gobierno “que pienso va a ser sensible y va entender que se debe escuchar a todos, se le debe dar preferencia a los pobres y a los marginados”.

En cuanto al hospital de Ixtlán, el presidente se comprometió ante los oaxaqueños que antes de terminar su sexenio en septiembre, lo va a inaugurar.

Previamente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, comparó a Juárez y su legado con el que, dijo, dejará el presidente López Obrador con el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Juárez y usted son la síntesis de lo mejor de nuestra esencia política, el liberalismo y el humanismo mexicano, los coloca como referentes indiscutibles en la historia de nuestro país (...) Ha cumplido con el llamado que la patria les hizo hacia un viaje más justo y equitativo”, afirmó.

Tras reconocer la visión y liderazgo de López Obrador en la búsqueda de un mejor futuro para México, dijo que “es momento de unirnos en torno a un proyecto común que nos permita seguir construyendo este futuro de esperanza y bienestar; que la fuerza de nuestra unidad sea el motor que nos impulse hacia adelante superando cualquier obstáculo que se nos ponga en nuestro camino”, finalizó.

JVR