No les creyeron, dice AMLO sobre “pacto de sangre” del PAN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien firmó “con sangre” su compromiso de que seguirían los programas sociales si ganaba la elección, creyendo que la gente se la iba a creer y era manipulable.

Sin embargo, dijo, recientemente el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, una vez que pasaron los comicios, declaró que se habían equivocado en la estrategia porque ellos no debieron haber dicho en la campaña que continuarían los programas del bienestar.

“La candidata del bloque conservador, firma con sangre que van a seguir los programas de bienestar, ujum. Así en un acto, van a seguir los programas de bienestar, pensando que la gente les iba a creer, que es manipulable. No, ¿cuál fue la respuesta? Toma tu champotón, no les creyeron”, aseguró.

López Obrador añadió que apenas pasó la elección, “¿cuánta razón tiene el pueblo de México que el presidente del partido de la candidata que había firmado con sangre de que iban a continuar los programas del bienestar declara que se había equivocado en la estrategia, que ellos no debieron haber dicho que iban a seguir los programas de bienestar porque eso iba en contra de su manera de pensar”.

En la conferencia matutina, recordó que los panistas tienen la filosofía de que en vez de entregar un pescado había que enseñar a pescar a la gente, pero “pasa la elección y se descaran como cínicos que son. Pero miren cómo nuestro pueblo es mucha pieza, que pensaron engañarlos y la gente actuó de manera precavida”.

Cuestionó: “¿Qué no son ellos los que se dicen católicos, cristianos?, ¿qué no el sustento, la esencia de la doctrina cristiana es el amor al prójimo, no a Jesús lo crucificaron por defender a los pobres, a los desposeídos?”.