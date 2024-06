La licencia permanente se puede hacer a nivel nacional como en CDMX asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en su conferencia mañanera sobre la promesa de campaña que hizo la virtual jefa del gobierno de la Ciudad de México electa, Clara Brugada, para hacer que la licencia de conductor en la entidad, tuviera un carácter de permanente, ello con el objetivo de simplificar procesos administrativos.

El jefe del Ejecutivo destacó que esa era una excelente idea, recordó que la figura de la licencia permanente se instauró durante su mandato en la capital del país de 2000 a 2005.

“Escuché, no sé si fue aquí en la ciudad, a Clara Brugada, que iba a entregar la licencia permanente". AMLO

La propuesta de que haya licencia permanente para conducir en CDMX de Clara Brugada “podría llevarse a nivel nacional", en opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_). pic.twitter.com/uVRG552LI9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 12, 2024

Dijo a los reporteros que él todavía conserva su licencia permanente para conducir, quienes le pidieron la mostrara, sin embargo, justificó que no la llevaba porque había olvidado su cartera.

“No traje ni la cartera, ni el detente, ni mis tréboles, ni los billetes de dos dólares que me dan los migrantes de buena suerte. Antes no podía yo salir sin mi carterita, y siempre en la bolsa izquierda, pero últimamente y hago mal, pero nos pasa a todos, perdemos o dejamos cosas en la ropa y se me pierde la carterita”, bromeó.

Cuándo se dejó de emitir la licencia permanente

En campaña, Clara Brugada, electa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometió una revolución administrativa para los capitalinos, con el fin de reducir trámites.

En esa propuesta mencionó la necesidad de establecer la licencia permanente para conducir automóviles particulares en la CDMX, pero, aclaró, “no será tan fácil de obtener como pagar y ya”, porque se realizarán pruebas estrictas para obtenerla y contar con mejores conductores.

Dicha licencia se dejó de emitir en 2007, pero ahora Brugada Molina pretende que esté disponible en la Ciudad de México, a partir del 1 de enero de 2025.

Precio de la licencia de automovilista

De acuerdo con lo publicado en la página oficial de la Ciudad de México, el costo de la licencia es de mil 49 pesos para su renovación, que tiene un plazo de 3 años.