Líder del PAN defiende escenario de derrotas

A siete meses de que se lleven a cabo las elecciones a gobernador en seis entidades y tras anticipar derrotas electorales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, reiteró que sólo tienen seguro el estado de Aguascalientes debido a que las encuestas los posicionan como “los preferidos”.

“Tenemos muy buenos gobiernos y esa es nuestra mejor carta de presentación. El partido tiene que cerrar filas en los hechos y ponernos a trabajar. Eso es en lo que estamos nosotros, concentrados para dar batalla y obtener los mejores resultados.

“Esos resultados tienen que pasar del diagnóstico correcto de la realidad y hoy, el PAN solo, sin coalición, sin candidatos, sin campaña; hoy, sólo el partido está arriba en el estado de Aguascalientes”, aseguró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Cortés Mendoza explicó que en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, no tienen oportunidad de participar solos, por lo que irán en alianza.

En cuanto a las críticas que recibió por parte del exmandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien señaló que dar por perdidas las elecciones en cinco estados “es entreguismo” y que el PAN debe “sacudirse la mediocridad”.

¡Mientes Martín Orozco!, No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022

Marko Cortés, Dirigente nacional del PAN

El líder blanquiazul respondió que es más sencillo difamar que ayudar, ya que en un principio le ofreció a Domínguez Servién ser coordinador territorial en las entidades donde habrá elecciones en 2022; sin embargo, no aceptó, por ello, puntualizó que no puede “venir a criticar”.

“Desde que terminó su encargo como gobernador lo invité para que asumiera una responsabilidad específica como coordinador territorial para las elecciones de 2022, pero es mucho más fácil criticar y difamar, que ponernos a trabajar”, resaltó.

Por otra parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reveló que en una reunión con Cortés Mendoza, en septiembre pasado, el dirigente panista le dijo que no sólo perdería las elecciones del próximo año, sino también la contienda presidencial de 2024.

“Qué descaro y desfachatez porque en ese momento estaba buscando la reelección, y dónde cabe reelegir a un candidato con esta visión de derrota”, consideró en entrevista con medios locales.

Qué descaro y desfachatez porque en ese momento (cuando nos reunimos) estaba buscando la reelección (Marko Cortés), y dónde cabe reelegir a un candidato con esta visión de derrota

Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes

En respuesta, el presidente del PAN calificó de mentiroso a Orozco Sandoval y aseguró que estaba siguiendo el juego del Presidente López Obrador, ya que “la gran batalla y el adversario está afuera, no dentro del partido”.

Además, hizo un llamado a la unidad para enfrentar la batalla electoral de junio del próximo año, en específico, a los principales liderazgos panistas, a quienes solicitó asumir funciones concretas en la contienda, “en lugar de frotarse las manos para que al PAN le vaya mal”.

“Como dirigente nacional haré la parte que me toca y hasta las últimas consecuencias, pero hoy México nos necesita a todos. Acción Nacional sabe ganar en la adversidad, sabe crecer ante los retos y hoy nos necesita a todos unidos, cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para que salgamos a enfrentar la batalla del 2022”, señaló.

