Llama AMLO a periodistas a autolimitarse; calumnias, afirma, enrarecen ambiente del país

Al refrendar su respeto a la libertad de expresión a pesar de los excesos y ataques contra la transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los periodistas a autolimitarse en sus críticas al actual gobierno porque enrarecen el ambiente público en el país.

AMLO dijo que es cada vez más la desesperación de algunos comunicadores que incurren en la falsificación completa de la información, no hay recato ni tampoco ética, con lo que cada vez más enseñan el cobre, aún cuando todo mundo tiene la libertad de expresarse y manifestarse.

“Ojalá vayan aprendiendo a autolimitarse porque les conviene a ellos, porque si son pura rabia, puro coraje, pues se exhiben y pierden. Hay que autolimitarnos, puede uno tener diferencias, claro, eso es la democracia, hay debate, polémica, hay que ejercer la libertad a plenitud.

“Se debe garantizar el derecho a disentir, tiene que haber crítica, oposición, no debe haber pensamiento único, pero no tienen por qué establecerlos otros factores, personas, instituciones, no hay que regularlo, antes se decía, la prensa se controla con la prensa, y ahora cada quien que asuma su responsabilidad porque no sólo enturbian, enrarecen el ambiente público, sí nos afectan”, señaló AMLO.

AMLO reiteró que nunca, en más de un siglo, se había atacado tanto a un presidente como ahora, aún cuando se garantizan las libertades pese a estos excesos.

“Son mentiras, calumnias, insultos, y entiendo el por qué muy bien, se trata de una transformación que se está llevando a cabo, y esto produce una reacción conservadora, siempre ha sido así cuando les hablo de más de un siglo”, puntualizó.