Llama a la población a no recibir “dádivas” del narco

Ante la difusión de videos en redes sociales en los que se ve a integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa entregar despensas y juguetes a la población, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó esas acciones, ya que buscan poner a la población de su lado con “migajas y dádivas”.

“No dejarse engañar, porque ahora algunas bandas entregan despensas. Estaba viendo que el Día de Reyes ahí van a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos. No hay que dejarnos engañar. No estoy hablando al tanteo”, afirmó.

Recientemente, se viralizaron algunos videos donde presuntos miembros del CJNG repartían bolsas con juguetes y dulces a los niños en el municipio de Mazamitla, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán.

Recordó que el martes fueron detenidos tres presuntos delincuentes cerca de donde ocurrió el enfrentamiento en Petatlán, Guerrero, “y sale la gente a apoyarlos, a tomar la carretera. Eso no, no es por ahí”, manifestó el mandatario federal.

Informó que lo ocurrido en un palenque clandestino de Petatlán se trató de un enfrentamiento entre grupos de delincuentes, lo cual, agregó, ya está siendo investigado por las autoridades federales y del estado de Guerrero.

“No se tienen todavía los elementos, pero es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Todo parece que es una confrontación entre grupos, pero se están trabajando las investigaciones, las hipótesis”, añadió.

López Obrador dijo que continuará el apoyo de la Federación a Guerrero para hacer frente a la delincuencia.

Respecto a la localización de nueve cuerpos en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, el Presidente confirmó el hallazgo luego de que se abordó el tema en la reunión del gabinete de seguridad, efectuada ayer en Acapulco.

“Nos enteramos desde anoche y hoy en la mañana (ayer) lo trataron en la reunión de seguridad, fue en Querétaro. Vamos a tener más información, pero si está comprobado que asesinaron a nueve personas”, comentó el Presidente.