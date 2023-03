Tras llamar a emecistas "vividores de la política", Alito pide aliarse para 2024

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó que exista un "pacto" con Morena como acusó Movimiento Ciudadano, a cuyos integrantes llamó “vividores de la política” y aliados del partido guinda.

A pesar de la nueva embestida contra el movimiento naranja, por haberse bajado de la contienda electoral de este año, el líder priista pidió a los simpatizantes emecistas ejercer el “voto útil” a favor de Va por México.

Tras asegurar que la discusión no es un tema personal , afirmó que aún se mantiene abierta la invitación para que Movimiento Ciudadano se sume al bloque para la elección presidencial.

En conferencia de prensa, ’Alito’ Moreno dijo que “ni PRIMor ni pactos debajo de la mesa ni campañas ilegales”, afirmaciones hechas por Movimiento Ciudadano que consideró “desesperadas y calumniosas” con las que “sólo se está prestando a quererle jugar desde la cúpula el juego a Morena”.

También los tachó de esquiroles y porros por querer reventar las elecciones, luego de que algunos de sus integrantes, como el coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, militó en otros partidos, y hasta mostró una fotografía en la que aparece con la camisa del PRI.

Recordó que durante 18 años, Movimiento Ciudadano ha acompañado diversas candidaturas e institutos políticos, como al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, al hoy Presidente de la República, a Ricardo Anaya, a Marcelo Ebrard, Graco Ramírez .

"Ni un voto a Movimiento Ciudadano. Tiene que ir en coalición, porque si va solo, es prestarse a dividir el voto opositor; esa es su forma. No pueden venir a querernos engañar; hacerse de lado es no ser responsable con la democracia. ¿Para qué se hacen a un lado si solos no obtienen votos? Que se sumen a la coalición"