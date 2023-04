Llegan a Guatemala cuerpos de migrantes muertos en incendio en centro de detención

La tarde de este martes 11 de abril, 17 cuerpos de migrantes arribaron a Guatemala, para concluir su proceso de repatriación desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

El avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) arribó a las 18:00 horas al aeropuerto local, tres horas más tarde de lo estipulado. Ahí los familiares ya esperan a sus seres queridos , que murieron durante el incendio ocurrido a finales de marzo en el centro de detención migrante de Ciudad Juárez.

"Estamos muy afectados, estamos viviendo el dolor de las familias y desde este momento tienen nuestro acompañamiento. Les vamos a dar apoyo psicológico y del que se necesite. No hay palabras para describir lo que pasó"

Una vez que aterrizó el avión mexicano, los féretros fueron bajados uno por uno con la bandera de Guatemala en cada uno de ellos, además, que se hizo una ceremonia-homenaje en donde estuvieron los familiares de las víctimas.

El primo de Roberto Hernández dijo que es trágico lo que sucedió, pero lo que más le molesta es que estuvieron encerrados y no los dejaron salir , pues piensa que los trataron como animales . Mencionó que la familia del migrante está destrozada y les espera un panorama difícil, ya que en Guatemala no hay oportunidades.

"Su familia no asimila la tragedia ya que los niños son pequeños y la esposa no lo cree. Yo estoy triste y aunque sepamos que tenemos que morir, que no sea de esa manera, es muy triste"