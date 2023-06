Da marcha atrás López Obrador; advierte que el Estado no renunciará a su obligación de perseguir a criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador da marcha atrás a la idea de apoyar un pacto con los narcotraficantes, como lo solicitó una integrante de los colectivos de madres buscadoras, y ahora sostiene que el Estado no puede renunciar a su obligación de combatir a los criminales y culpó a la prensa de hacer “preguntas con jiribilla”.

“Madres buscadoras planteaban que se enviara un mensaje de tregua para la delincuencia, para que cesara la violencia, lo que dije es que 'yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz', la pregunta siempre me pareció tendenciosa pero no podía decir que 'no queremos ningún acuerdo con la delincuencia' como decían los otros presidentes, no me va a temblar la mano para derrotar, así esas balandronadas en asuntos tan serios, yo creo que ni modos de decir no tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana”, consideró el presidente al cambiar de opinión en apenas 24 horas.

Conferencia matutina encabezada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

López Obrador consideró que no podía incurrir en errores del pasado, como legitimar las autodefensas, que suplieron la labor de seguridad del Estado, por lo que rechazó que pudiera existir un plan para negociar con las bandas criminales.

“Todos los otros (medios de comunicación) lo repiten, hasta la prensa internacional, pero de aquí surge la pregunta con jiribilla, hablando en términos de beisbol, pero la responsabilidad de garantizar la paz es del estado mexicano, el error que cometieron en la pasada administración es crear los grupos de autodefensas, no podemos incumplir nuestra responsabilidad y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares que están buscando a personas desparecidas y no hay en puerta ningún otro plan”, aseguró el mandatario.

Insistió en que la responsabilidad por esta confusión es de la prensa, que sólo actúa bajo intereses de un grupo de potentados, aunque las declaraciones fueron suyas.

“Al día siguiente en el Universal, para que vean la manipulación a la que estamos expuestos, como tenemos que andar a las vivas, por eso cada vez estoy más convencido de dos cosas, primero que no había democracia y segundo que en México no hay medios de información, sino medios de manipulación, con honrosas excepciones, los medios convencionales más importantes están al servicio de las minorías y ahora como ya no mandan, se lanzan con todo y si leen la nota 'como ya no puede ya se rindieron buscan desesperadamente'”, se quejó el presidente de la República.