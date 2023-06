VIDEO. 'Tengo miedo'. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, denuncia amenazas diarias en su contra

Todos los días, casi de forma escalofriantemente religiosa, llegan a las manos de Ceci Flores, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, imágenes explícitas con tal de hacer que ella desista de buscar a sus hijos desaparecidos y que deje de ayudar a más madres a seguir trabajando para encontrar a los que ya no regresaron a casa.

Con el miedo que transmite en su voz, Ceci da a conocer las amenazas que le han llegado y confiesa también tener miedo por lo que le pueda llegar a pasar. Si bien no es la primera vez que ella recibe este tipo de mensajes, cada vez le cuesta más asimilar que existe la posibilidad de morir, sin haber encontrado a ninguno de sus hijos.

Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo.



Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día pic.twitter.com/BzRw482uu2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 29, 2023

'Me dicen que así puedo terminar yo'

En su cuenta oficial de Twitter, Ceci Flores se ocupó de subir un video en el que denuncia que las amenazas psicológicas que ha recibido por seguir buscando a sus hijos, Alex y Marcos. Dice que tiene miedo de que estas amenazas se conviertan en realidad.

"Lo que estoy haciendo es para dar a conocer que, lamentablemente, sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que no sé, desconozco quiénes sean. No sé de parte de dónde vienen las amenazas, cada vez han sido más fuertes, cada vez tengo más miedo, pero también tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos", dice la madre buscadora.

Agregó que "la única que oportunidad que tienen mis hijos de regresar a casa es que yo los siga buscando. Lamentablemente, ante tantas amenazas que he recibido por la lucha que estoy haciendo por buscar y encontrar a Marcos y a Alex, estoy siendo amenazada muchísimo muy fuerte y tengo mucho miedo de que me quiten la vida, de que me hagan daño y que mis hijos dejen de ser buscados. Por eso hago este video, me mandan fotografías de personas descuartizadas, de personas torturadas y que me dicen que así puedo terminar yo".

Soy una madre que me e visto en la necesidad de suplicar piedad para mis hijos desaparecidos piedad para esta madre que su único pecado es amar intensamente a sus hijos y luchar por su derecho de ser buscador y que vuelva a casa los buscaré hasta encontrarlos mis corazónes pic.twitter.com/IQFA7uQxRw — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 29, 2023

'Suplico piedad para mis hijos desaparecidos'

Ceci Flores posteó en un segundo video que ella se ha visto en la necesidad "de suplicar piedad para mis hijos desaparecidos, piedad para esta madre que su único pecado es amar intensamente a sus hijos y luchar por su derecho de ser buscados y que vuelvan a casa. Los buscaré hasta encontrarles, mis corazones".

Estos videos fueron los últimos que se postearon en la cuenta de Ceci, quien espera que la dejen seguir buscando a sus hijos.