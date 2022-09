López Obrador pidió a senadores votar la reforma de FA aunque se perdiera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pidió a los senadores no retirar la iniciativa sobre la reforma constitucional a las Fuerzas Armadas y que la votaran a pesar de perder, pues podría presentar una nueva, aunque la que se discutió no fue obra suya, sino del PRI.

"Cuando me dicen vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión es que voten y no hace que se pierda, porque estoy acostumbrado a que en estos menesteres no siempre se gana y lo importante es seguir caminando y hay que seguir defendiendo principios y convicciones, les dije eso", expresó AMLO en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Incluso propuso que se someta a una consulta popular y que sea la gente quien decida.

Afirmó que ayer fue un "día difícil" en materia de homicidios dolosos porque se registraron 91, pero acusó que la mayor parte de ellos ocurrieron en Guanajuato, donde no ayudan al gobierno federal.

"Ayer fue uno de los días de más violencia, hubo 91 homicidios, pero 20 de ellos ocurrieron en Guanajuato, y los senadores de Guanajuato están votando en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, pero además no ayuda el fiscal, tiene 15 años en el cargo y es imposible removerlo", señaló.

Dijo que está enfocado en cuerpo y alma para que se reduzcan los delitos y por eso no dejará de insistir en que se presente una nueva iniciativa, aunque sea en el próximo periodo ordinario de sesiones.