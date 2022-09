Faltaron votos a 4T en Senado para reforma militar; va por otro intento.

Al no reunir los votos suficientes para avalar la reforma que amplía el plazo de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, la 4T en el Senado desistió ayer del debate y votación, aunque irá por un segundo intento para sacar adelante la enmienda constitucional.

Con la imposición de la mayoría de Morena y sus aliados, la Cámara alta suspendió el debate sobre la reforma y devolvió el dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para que elaboren uno nuevo.

Luego de que no juntaron los votos suficientes para aprobar la reforma por mayoría calificada, las bancadas mayoritarias promovieron el retiro del dictamen, al presentar dos oficios ante la presidencia de la Mesa Directiva, para ganar tiempo, ver la posibilidad de hacerle cambios y convencer a más senadores.

Ambos oficios provocaron un enredo en los procedimientos legislativos, pero al final Morena y sus aliados se impusieron para, en votación económica, aprobar el retiro del dictamen.

No vamos a permitir que la independencia, autonomía del Senado de la República sea lastimada desde el Poder Ejecutivo con los agravios y ofensas que lanzan para pretender doblegar la conciencia de los senadores

Dante Delgado, Senador de Movimiento Ciudadano

En la sesión plenaria, a la que se convocó exclusivamente para debatir el dictamen de la reforma enviada por la Cámara de Diputados y que había sido avalado por la mayoría legislativa en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, el primero que habló sobre la posibilidad de posponer el debate fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“Demos tiempo a la discusión. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. ¡Ah!, ahora resulta que no quieren. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia.

“Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!”, expresó el senador zacatecano.

De inmediato, los senadores de oposición manifestaron su negativa a aplazar el debate y votación; puntualizaron que no caerían en ese “anzuelo”.

Después del mediodía, se informó que había un oficio que se había entregado a la Mesa Directiva, el cual, aceptó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, no cumplía con los requisitos reglamentarios.

Demos tiempo a la discusión. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. ¡Ah!, ahora resulta que no quieren. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia

Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena

Después de las dos de la tarde, a petición del senador emecista Clemente Castañeda, quien demandó que la presidencia del Senado aclarara si había recibido otro documento para retirar el dictamen, el presidente Alejandro Armenta confirmó que a las 14:26 horas se había presentado un nuevo oficio, por lo que se desechó el primero y se procesó el que sí contaba con las firmas suficientes, todas de Morena y sus aliados. Esto, alegaba la oposición, contravenía el reglamento de la Cámara.

Con gritos de “¡votación, votación, votación!”, el bloque opositor rechazó el retiro del dictamen e incluso, en ese momento, Damián Zepeda, del PAN, anunció que retiraban todas las reservas porque estaban listos para votar.

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, acusó que la medida que tomaba el bloque cuatroteísta para retirar el dictamen obedecía a que, a pesar de las supuestas presiones que habrían hecho funcionarios federales a los legisladores de oposición para votar en favor de la reforma, no pudieron sumar los sufragios necesarios.

“No vamos a permitir que la independencia, autonomía del Senado de la República, sea lastimada desde el Poder Ejecutivo con los agravios y ofensas que lanzan para pretender doblegar la conciencia de los senadores”, manifestó.

Quien también reveló las presiones de las que supuestamente fueron sujetos los legisladores para aprobar la reforma fue el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, quien reprochó al Gobierno de Morena su “vileza política”.

“Es inaceptable que este Gobierno, que dice ser diferente, recurra a las más viejas prácticas donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto; el subsecretario César Yáñez y sus personeros, personalmente les hablan a los gobernadores, a los senadores, para ver, con la pregunta: “¿qué quieres para votar a favor?”, manifestó.

El senador Germán Martínez, también del Grupo Plural, manifestó que buscan “extender el plazo para ver cuántos (senadores) más agarra Adán Augusto y a ver si le quita candidatura a usted (Ricardo Monreal) y le da un codazo a Claudia Sheinbaum y se baja a Ebrard y se lucen con el Presidente. ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el Presidente?, allá andaba en el Hotel Emporio el señor”.

Y es que, presuntamente, el secretario de Gobernación dio seguimiento a la sesión y a los votos desde el hotel que se ubica enfrente del Senado.

De hecho, el panista Damián Zepeda dijo que, aunque podían celebrar porque en esta ocasión frenaron el avance de una iniciativa para militarizar al país, “se quedaron, según mis cálculos, a uno o dos votos”, lo que significa que ya habían convencido a más senadores de oposición.

Incluso, la senadora del PRI Beatriz Paredes, quien anunció su voto en contra de la reforma, dio a conocer desde la tribuna del Senado que en su grupo parlamentario decidieron que “cada legislador actúe en el momento de sufragar de acuerdo a sus perspectivas y convicciones”, por lo que no había un criterio unificado para rechazar el dictamen.

Uno de los senadores que aparentemente fue sujeto de mayores presiones por parte de Gobernación fue el priista Mario Zamora y se consideraba que uno de los votos que estaban amarrados a favor era el de Manuel Añorve.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, consideró que es una “vergüenza” que Morena y sus aliados retiraran el dictamen, “porque cuando no ganan, arrebatan”, y convocó al bloque de oposición a mantenerse unido ante futuras iniciativas.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que, aunque quedó pendiente la aprobación de la reforma, siguen buscando los consensos para lograr la mayoría calificada en los próximos días.

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, aseguraron que el Gobierno federal y Morena decidieron regresar la iniciativa a comisiones, ya que desean ganar tiempo para “amedrentar y presionar” legisladores, y conseguir los votos suficientes para que pueda pasar en el pleno.

Ahora que fue devuelto el dictamen a comisiones, éste deberá ser procesado de nueva cuenta en un plazo de 10 días, con la posibilidad de ser modificado, para que nuevamente sea sometido a votación y, de ser aprobado, presentado ante el pleno.