Lorenzo Meyer Falcón rinde protesta como consejero independiente de Pemex

Lorenzo Mauricio Meyer Falcón rindió protesta como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un periodo de cinco años.

Con 103 votos a favor, el pleno del Senado avaló la ratificación del nombramiento de Meyer Falcón, luego de que se avaló la idoneidad de su perfil para ocupar el cargo.

Experto en materia energética, ha ocupado cargos de dirección en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, por lo que senadores de todas las fuerzas políticas reconocieron su trayectoria.

Durante la sesión, la panista Xóchitl Gálvez destacó que es un profesionista preparado, por lo que agradeció que Morena haya olvidado “su pasado neoliberal”, pero dijo que ahora será necesario que lo escuchen en las sugerencias que haga a favor de Pemex.

Conocí a Lorenzo Meyer, reconozco su preparación, su capacidad, siempre he dicho que cuando nos mandan perfiles adecuados el grupo parlamentario del PAN los vota, celebro que no les incomode su pasado neoliberal, porque es un claro ejemplo de que no todo lo que se hizo en el pasado está mal, seguramente le vieron cualidades en su experiencia en su paso por la CRE, en la Subsecretaría de Hidrocarburos, tiene cartas credenciales