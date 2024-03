Luis Donaldo Colosio a 30 años | ¿Qué pasó en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994?

"Ahora, cada que escucho 'La Culebra', de Banda Machos, no dejo de pensar en Colosio. Esa canción era la que sonaba en Lomas Taurinas cuando lo mataron. Me acuerdo que el video lo pasaban en los noticieros y no podía creer cómo de entre toda la gente, saliera una mano con una pistola, muy claro todo. 'Mataron a Colosio', le dije a mi esposo cuando llegó de trabajar". Flor Martínez cuenta a La Razón cómo vivió aquel 23 de marzo de 1994, un día que quedó marcado para siempre en la historia de México.

Han pasado 30 años de aquella mañana en Lomas Taurinas y el caso Colosio, un magnicidio ocurrido entre decenas de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, sigue siendo tema de conversación como si hoy hubiese sido 1994.

Se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Archivo.

¿Qué pasó en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994?

Luis Donaldo Colosio era candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia de México. Colosio era un personaje que provocaba empatía y que era querido incluso por la oposición. Era, además, un candidato joven, contrario a lo que sucedía en aquel entonces con el PRI, que se caracterizaba por presentar candidatos veteranos.

La tarde del 23 de marzo de 1994, durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Luis Donaldo Colosio fue asesinado de un tiro en la cabeza y aunque fue atendido en un hospital, hora después del atentado se confirmó su muerte. Mario Aburto fue detenido entre la confusión que el disparo que mató a Colosio provocó en la gente que se encontraba esa tarde en Lomas Taurinas.

Con la investigación y durante el proceso judicial, Aburto declaró que él había sido el único responsable del magnicidio de Luis Donaldo, aunque sus declaraciones y su semblante, siempre provocaron diversas teorías, la más fuerte: ser chivo expiatorio. Con el paso de los años, Aburto confesó que fue obligado a declararse culpable de un asesinato ocurrido hace ya 30 años.

Se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Archivo.

¿Cuáles eran los ideales de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia en 1994?

Durante un discurso que dio en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio dio a conocer los ideales que tenía para México, en caso de llegar a la presidencia. Los compartimos íntegros a continuación:

La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos. ​Sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente. ​En esta hora, la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la nación. ​No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley. ​Nuestras elecciones y lo digo con pleno convencimiento, no tendrán vergüenzas que ocultar. ​El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo venderá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. ​Como candidato del PRI a la presidencia de México, reafirmo mi compromiso indeclinable con la transformación democrática de México. Que se entienda bien: ese día sólo podrá haber un vencedor. Sólo es admisible el triunfo, claro, inobjetable, del pueblo de México. ​Hoy, ante el priísmo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. ​Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. ​Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal. ​ Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República. ​ Es la hora de la confianza para todos, la de traducir las buenas finanzas nacionales, en buenas finanzas familiares. ​ Yo veo un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores, que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. ​ Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes debería de servirla. ​ Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad. ​ Es la hora de superar la soberbia del centralismo. ​ Es la hora de nuevas oportunidades para el campo de México. Es la hora de que el Artículo 27 de la Constitución se exprese en bienestar, en justicia, en libertad para los hombres del campo. Y es la hora de acabar para siempre con todo vestigio de latifundio; es la hora de dar certidumbre al ejido, a las tierras comunales y a la pequeña propiedad. ​ Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas. ​ La educación es nuestra más grande batalla para el futuro. A ella destinaremos mayores recursos. ​Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. ​Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.