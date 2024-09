Luisa María Alcalde concluirá como titular en Segob, aclara AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se equivocó al señalar que Luisa María Alcalde tenía que renunciar a más tardar este viernes a la Secretaría de Gobernación para participar en la elección de la dirigencia nacional del partido Morena.

"Yo cometí el error porque no estoy actualizado en las normas del partido, de Morena, y resulta que si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el primero de octubre y no tiene problema legal para que termine", aclaró AMLO.

Luisa María Alcalde, en una conferencia matutina del Presidente López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Se queda hasta el 1 de octubre, afirma

Detalló que fue Luisa María Alcalde quien le explicó al Presidente la actualización en las normas que permiten su estancia en el cargo hasta el fin del sexenio.

Casi me estaba esperando para decirme 'oiga, quiere que yo me vaya, si no es así'. A ver explícame, y ya me explicó y yo la estimo mucho, le agradezco mucho Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

"Y claro, si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, me decía que entraría formalmente hasta el día primero de octubre, o sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno".

“Yo me equivoqué”, reconoce

Al final de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la prensa le cuestionó sobre el caso de Alcalde Luján y su renuncia como lo había anticipado esta semana.

"Qué bien que me preguntaste, es que yo me equivoqué, pensé que como iban a ser candidatos tenían que dejar el cargo, pero no", concluyó.

Luisa María Alcalde anunció hace tiempo que estaba interesada en participar en la elección para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena, luego de que Mario Delgado concluya su encargo y se vaya a la Secretaría de Educación en el próximo gobierno de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

