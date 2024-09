Lupa en Zacatecas

Nos recomiendan no perder de vista los pasos que en los próximos días dará el nuevo alcalde de la ciudad de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, quien ayer firmó “bajo protesta” el proceso de entrega-recepción. El panista explicó que, debido a las impugnaciones a su triunfo presentadas por Morena, no tuvo acceso a la información financiera, por lo que desconoce en qué estado le entregan la administración. “Aunque se haya cumplido el protocolo, lo firmado no refleja claramente la situación real”, sentenció. Momentos después, el secretario de Finanzas del Gobierno estatal, Ricardo Olivares Sánchez, reveló que más de la mitad de los ayuntamientos empezará el nuevo ciclo administrativo con “focos rojos”. El nuevo edil desconoce en qué estado le entregó la capital el morenista Jorge Miranda Castro, quien fracasó en su intento de reelegirse y sobre quien, por cierto, pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito.