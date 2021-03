Envuelta en una bandera, mujer exige justicia a AMLO por asesinato de su hijo en SLP

"Estoy muerta de dolor, ya no puedo con esto" gritó la mujer de nombre Silvia Hernández, quien cubría la parte superior de su cuerpo con la bandera de México, afuera de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia en el caso de su hijo Alan, asesinado hace dos años en San Luis Potosí.

A grito abierto y desesperada, la madre de Alan insistía en que ella era mexicana y no tenía respuesta inmediata a sus peticiones, mientras que a las mujeres extranjeras violentadas se les atendía de inmediato, en referencia al caso de la salvadoreña Victoria Salazar.

"Ya no puedo con ese dolor, ayúdame, ayúdame, quieres que me muera en una dependencia de Gobierno, está bien, me voy a morir aquí, aquí, que todo el mundo sepa. Estoy muerta de dolor y tú no me escuchas, tus servidores como lo es los del CEAV y los de derechos humanos no me escuchan", expresó la mujer.

Silvia, quien fue una de las que tomó las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el centro junto con Marcela Alemán, denunció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, "están haciendo una burla de mi dolor, no se vale".

En el torso tenía escrito "ONU-SOS-ALAN", la mujer señaló que las autoridades de justicia son omisas a su dolor, pues "sólo quiero justicia. Le pido ayuda a todos los diputados, a todos los senadores que me escuchen. Soy mexicana y no me escuchan, ya he hecho mucho y no me escuchan".

Silvia Hernández suplicó: "Andrés Manuel ayúdame, soy mexicana y no me escuchas. Son omisos ante mi dolor, soy mexicana, y no me escuchas presidente, y no me escuchas".

Dijo en entrevista que de buena fe dejó su manifestación afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la promesa de que la iban a ayudar y no lo hicieron.

"Hoy estoy aquí Andrés Manuel porque el dolor de perder a mi hijo es horrible", expresó mientras que denunciaba a un juez federal de San Luis Potosí de dejar libre al último de los detenidos por ser sospechosos de la muerte de Alan.

EGC