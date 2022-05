Madres de migrantes piden no criminalizar desplazamientos

Madres de migrantes desaparecidos pidieron al Estado mexicano dejar de criminalizar a las personas que salen de sus países por necesidad y pobreza, ya que los gobiernos no hacen nada por mejorar las condiciones de desarrollo, dijeron, por lo que se ven en la necesidad de huir de sus territorios.

María Elisa Mejía, de Honduras, dijo a La Razón que su hermano Juan Carlos desapareció en Piedras Negras, Coahuila, en el 2007, luego de salir a buscar una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. Nadie en su familia pensó que en México desaparecería.

“Él quería llegar a Estados Unidos para hacer su casita, tener un buen trabajo y mantener a su familia, ya que es casado y tiene una hija. Ellos están en Honduras en la provincia de Comayagua. Piensan todo el día en él, pero le decimos a su hija que fue a buscar plata para que le compre cosas, pero pregunta mucho por él y ya no sabemos qué hacer”, detalló.

La hermana de Juan Carlos dijo que vienen en la Caravana de Madres que salió de Centroamérica y que su recorrido ha sido muy complicado, pues a pesar de tener una acreditación por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades las han revisado, bajado de camiones y criminalizado, por lo que piensan que éstas sólo bloquean su trabajo, el cual nadie hace en el país, ya que, añadió, a nadie les interesan los migrantes.

“No es justo, traemos permiso y pasamos por muchas cosas negativas con nuestros familiares, como para que todavía nos hagan sufrir más. Las autoridades nos bajaron y revisaron, a pesar de tener acreditaciones, pues como migrantes tenemos derechos, pero nadie los respeta en este país”, narró.

Lo que no entienden las autoridades es que los que venimos

de Honduras sólo venimos a trabajar o pasar para ir a Estados Unidos; ya que paren las desapariciones y los secuestros, sólo nos dañan cuando pasamos por México y nos quitan el poco dinero que tenemos

Génesis Dayana Ramírez, Hija de migrante de Honduras desaparecida

Al contingente lo cuida el Movimiento Mesoamericano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero, aun así, sus integrantes temen por los riesgos durante el camino de regreso, ya que termina este 10 de mayo y ahora su viacrucis es regresar sanas y seguras.

La mayoría de las 20 madres que integran la caravana no han tenido respuesta de las autoridades, porque hay información confusa del posible paradero de sus hijos, como haberlos visto en diferentes partes, incluso hasta versiones de ahogamiento en el río Bravo, pero ninguno ha sido corroborado.

“A mí me habían dicho que lo habían encontrado en el río Bravo en Coahuila, pero cuando acudí, nadie tenía registros, pues a pesar de que tienen mi ADN, no se halló, pero en otros lados nos han dicho que lo han visto en Monterrey; incluso, hoy alguien me dijo que lo vio en la Ciudad de México”, mencionó.

Otro caso es el de Génesis Dayana Ramírez, de 22 años y también de Honduras, quien busca a su madre que desapareció en el 2012 en Nuevo León, luego de estar por más de cinco años en el país viviendo y ya asentada.

“Ella salió en 2007 y desaparece en Monterrey, Nuevo León; ya estaba casada y tenía una pareja mexicana. De la nada desapareció y no tenemos informes de qué ocurrió con ella. Ella ya trabajaba y estaba bien, pero no hay detalles de nada”, explicó.

Hasta el momento no le han dado detalles de su madre, Julia, aunque ya pasó por diferentes pruebas de ADN para identificar cuerpos; ninguno de su madre, hasta ahora.

Las fiscalías a las que ha preguntado en el país no tienen informe alguno y señala que las autoridades han sido omisas, pues en muchas partes hay reportes de migrantes, pero no les hacen caso porque sus familias están muy lejos.

“Lo que no entienden las autoridades es que los que venimos de Honduras sólo venimos a trabajar o pasar para ir a Estados Unidos; ya que paren las desapariciones y los secuestros, sólo nos dañan cuando pasamos por México y nos quitan el poco dinero que tenemos”, agregó.

Por otra parte, el INM acordó, con las integrantes de la XVI Caravana de Madres Centroamericanas, abrir los archivos del Registro Nacional Migratorio, con la finalidad de que puedan verificar si existe registro de alguno de sus familiares desaparecidos.

El comisionado del instituto, Francisco Garduño Yáñez, estableció una mesa de diálogo con las madres buscadoras, con el objetivo de ampliar las vías y procesos de búsqueda de sus familiares, además de garantizar su retorno asistido y reunificación familiar. También podrán revisar los archivos del personal del INM para ubicar y, en su caso, señalar a algún servidor público que les hubiera extorsionado.