Mandatario no descarta llamado para el “adiós”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque puede ser la última, no descarta que el próximo año organice otra marcha para decir adiós a la gente de México, si el pueblo se lo pide; eso sí, afirmó que como expresidente no volverá a salir de su finca en Chiapas, ni para asuntos políticos ni sociales.

“El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó: ‘¿Y no vas a ir a la boda?, ¿no vas a ir a mi boda?’. Le digo: ‘No, ya se casan, ya se vienen acá uno o dos días, y yo les voy a celebrar’. También José Ramón me dijo: ‘¿Y no vas a ir a ver cuando empiece a jugar beisbol Salomón?’. ‘No, que venga a batear aquí’. Y política, menos; yo ya cierro mi ciclo”, aseguró López Obrador.

Reconoció que, durante la marcha del domingo, el plan original de formar una avanzada de 10 personas cercanas a su administración se frustró ante la cantidad de gente que se desbordó.

“Se había pensado que iba a haber descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres, pero a la hora de la hora no, pues la descubierta fue el pueblo, o sea, no se pudo”, dijo el mandatario, quien ratificó que las estimaciones para su seguridad y para las personas que acudieron a la movilización quedaron cortas.

La gente se portó “bien”, consideró el Presidente, porque a pesar de que los cálculos oficiales señalan que marcharon cerca de un millón 200 mil personas, “lo que se señala que es importante es que no se quebró un vidrio, los negocios abiertos; muchos ahí en los negocios participando, aplaudiendo. Como se dice en la policía, saldo blanco; también es de celebrarse y muy bien y vamos a continuar, porque esto obliga a aplicarnos más”, destacó.

López Obrador señaló que el principal logro del cuarto año de su gobierno radica en la recuperación económica posterior a la pandemia. Resaltó que, a pesar de los efectos negativos en la economía mundial, México se encuentra en buenos niveles.

“Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que, si no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, sí estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico ese es el tema principal de atención, el que baje la inflación, pero al mismo tiempo está creciendo la economía, crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación”, señaló, al hacer un balance de su discurso en el Zócalo capitalino.

Agregó que, en el plano político, su discurso fue muy aplaudido cuando se refirió a la lucha por terminar con el clasismo y el racismo.

“Una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije: ‘Vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones’; ahí fue lo que más gustó”, subrayó López Obrador.

El Presidente advirtió que necesita heredar una teoría política, económica y social propia, en lo que definió como “Humanismo Mexicano”.

“Entre otras cosas, ayer propuse bautizar nuestra forma de gobierno como Humanismo Mexicano. Brevemente expliqué algunos fundamentos y poco a poco lo iremos definiendo entre todos, porque necesitamos heredar una teoría propia”, publicó en su cuenta de Twitter.

Dentro de los principios básicos, destacó “no aceptar el derrotismo; progreso sin justicia es retroceso. No basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Por el bien de todos, primero los pobres”, sentenció.

Claudia Sheinbaum califica convocatoria como “histórica”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseveró que la marcha de este domingo, mostró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los más queridos por la ciudadanía en la historia del país.

Cuestionada acerca de la seguridad del titular del Ejecutivo durante la movilización, la mandataria indicó que únicamente hubo personal de ayudantía apoyándolo para que pudiera avanzar entre la gente.

“Es quizá el Presidente más querido de la historia, ¿cuando se había visto que un presidente los acompañaran un millón 200 mil personas? y las muestras de cariño, impresionantes, es un Presidente muy querido por el pueblo”, dijo.

Respecto a la irrupción de un ciudadano a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo aseveró que el mandatario “tiene mucha seguridad ahí”, además de que se trata de una persona que iba a buscar trabajo, y no así para afectar su seguridad.

Respecto a la manifestación convocada por el Presidente, la jefa de Gobierno señaló que ésta se llevó a cabo en un ambiente de compañerismo, fraternidad y felicidad.

Con información de Frida Sánchez