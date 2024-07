Manlio Fabio Beltrones defiende el futuro del PRI; “algunos creemos que es el inicio de algo nuevo”, afirma

Manlio Fabio Beltrones defendió el futuro del PRI al asegurar que ante el escenario que atraviesa el tricolor, después de la modificación de sus estatutos para permitir la posible reelección de Alejandro “Alito” Moreno, puede ser el principio de algo nuevo.

“Estoy convencido de que hay quienes apuestan a que este es el fin del partido y, yo, junto con otros militantes, creemos que puede ser el principio de algo nuevo”, dijo el priista en entrevista radiofónica.

Además, afirmó que la postura de Alejandro Moreno sobre un daño al PRI por pronunciamientos que se oponen a su reelección como líder del Revolucionario Institucional, “solo pueden caber en la pequeña cabeza de un pequeño dictador”.

“Cómo es posible que alguien piense que se daña un partido político por intentar discutir sobre su destino de forma democrática. Esto solo puede caber en la pequeña cabeza de un pequeño dictador”, agregó.

Manlio Fabio Beltrones indicó que para lograr que se escuche nuevamente la voz de los militantes se buscará invalidar la Asamblea Nacional del tricolor, celebrada el pasado domingo 7 de julio. También reconoció que este proceso generó división en el instituto político.

Añadió que, de lograr la invalidación, se procederá a convocar a una nueva Asamblea Nacional “en donde se discuta el verdadero destino de una institución política como lo es el PRI”, para lograr un partido competitivo ante los retos que enfrenta el país.

Asimismo, calificó como una simulación las 4 mesas nacionales de opinión, que se realizaron previo al cambio de estatutos del tricolor.

“Celebrar una verdadera asamblea en donde se discuta el verdadero destino de una institución política como lo es el PRI, que no merece ser sepultada por un pequeño grupo. Un verdadero proceso de discusión y no una simulación. Queremos un partido verdaderamente competitivo y cambiado, cuando no nos llega el triunfo”, concluyó.

Con los cambios realizados al artículo 178 de los estatutos priistas se permitirá la elección y reelección de la dirigencia nacional y de la Secretaría General hasta en tres periodos consecutivos de cuatro años.

La reforma incluye un artículo transitorio que permitiría a Alejandro Moreno buscar su reelección desde este año, con lo que podrá extender su dirigencia ocho años más, hasta el 2032.

JVR