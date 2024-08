Manlio Fabio Beltrones se registra como senador y rechaza abandonar el PRI: "Mi ADN es totalmente priista"

ManIio Fabio Beltrones realizó este sábado 24 de agosto su registro que lo integra al Senado de República para el período 2024-2030, y aunque afirmó que no será un legislador independiente, no aclaró su relación con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

”Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, es totalmente priista desde hace cinco décadas, de tal suerte que no tengo esa intención [de ser independiente]", dijo, al ser cuestionado sobre su posición en la Cámara Alta, luego de ser excluido de la bancada tricolor por el dirigente nacional Alejandro Moreno.

"Lo que he hecho siempre y he procurado que todos, quienes pertenecen a mi partido en los diferentes momentos en que he sido coordinador parlamentario, es que conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes que pueden estar enarbolando, como son cuando son electos, como yo lo soy por el estado de Sonora, los intereses de los sonorenses", puntualizó Beltrones Rivera.

En función de ello, el legislador dijo que incluirá en la agenda legislativa los temas que la ciudadanía sonorense le planteó en campaña, como son mejorar la seguridad pública, regresar los apoyos al campo sonorense y los estímulos para el crecimiento económico: “Lo que necesitamos es eso, empleo y seguridad”, dijo.

Manlio Fabio Beltrones establecerá a la brevedad contacto y diálogo con diferentes coordinadores parlamentarios, ya que esta mañana fue notificado por la Oficina de Servicios Parlamentarios que conforme al Artículo 95 de la Ley orgánica, formará parte de la Mesa de Decanos, responsable de la instalación del Congreso de la Unión, el próximo 1 de septiembre.

🔴 “Seré senador del PRI que represente los intereses de las y los sonorenses que me eligieron”, reitera @MFBeltrones



Este sábado ManIio Fabio Beltrones Rivera realizó su registro que lo integra al Senado de República para el período 2024-2030



“No tengo la intención de ser… pic.twitter.com/aaBCgpupmE — francisco rodriguez (@kioscomayor) August 24, 2024

cehr