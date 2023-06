Marcelo Ebrard anuncia que renunciará a la SRE el lunes 12 de junio

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon anunció que presentará su renuncia al cargo a partir del 12 de junio, para dedicarse de lleno a su campaña en busca de la candidatura presidencial de Morena.

"He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. El propósito es dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana con alegría", dijo el canciller.

En un mensaje a los medios de comunicación, en el que no se permitieron preguntas, ofrecido en un hotel del centro histórico de la ciudad de México, el todavía canciller dio a conocer que gran parte de su propuesta fue aceptada por la dirigencia de Morena, por lo que dijo sentirse confiado en que obtendrá el triunfo en la encuesta que realizará ese partido.

"El Consejo Nacional de Morena ha anunciado que el próximo domingo 11 de junio, realizarán una reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador nacional de los Comités de Defensa de la cuarta transformación 2024-2030, es mi privilegio decirles que participaré en el Consejo Nacional de morena con mis compañeras y compañeros", confirmó Ebrard Casaubon.

Aprovechó para agradecer el respaldo que le brindó el Presidente de la República.

"Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos esos años y así seguiremos los años por venir", dijo el canciller.

Reiteró su confianza en que el proceso interno de Morena garantizará una contienda equitativa para todos los aspirantes y como primer punto figura la separación del cargo, para evitar que se utilice para promoción personal de los contendientes.

TE PUEDE INTERESAR Audaz y congruente Marcelo Ebrard anuncia que renuncia a SRE: Rosario Robles

"Estoy muy contento porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos, ya desde diciembre del año pasado, la recuerdo: separamos de los cargos públicos quienes vamos a participar, para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar con el público las propuestas de cada cual", explicó aunque no confirmó si habrá debates entre los candidatos.

De acuerdo con Marcelo Ebrard también se aceptó su propuesta de clarificar la pregunta que se hará a la militancia y simpatizantes del partido.

"Y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta esto que propusimos desde el mes de diciembre. Veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo", abundó.

En anteriores procesos se habían formulado cinco preguntas con un valor distinto para cada una de ellas, lo que se prestaba a una interpretación por parte de los organizadores. De aprobarse esta modificación, sería una sola pregunta y el resultado no dará espacio a una reevaluación del interés ciudadano.

TE PUEDE INTERESAR Ola de calor en México. Reportan 5 muertes y 389 casos asociados con altas temperaturas

El canciller convocó a sus seguidores a continuar con "alegría" en la transformación del país.

"Hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza, que se erradique la pobreza extrema, que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses, la separación entre los intereses y el espacio público de decisiones públicas y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento y que el día de mañana digamos, aquella fue nuestra hora mejor: cuando México alcanzó su grandeza", señaló.

Destacó que se encuentra entusiasmado no solo por su permanencia y colaboración con el movimiento de transformación, sino porque le ha permitido mantener su congruencia.

"El día de hoy les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y lo ciudadanos", enfatizó.

Sostuvo que mantendrá su propuesta el domingo cuando se reúna con sus compañeros de partido, "en la que coincidamos y que garantice equidad transparencia y reglas claras porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral

Al final de su discurso, Marcelo Ebrard parafraseó a López Obrador en un mensaje a sus simpatizantes: "Para concluir sonrían compañeras, compañeros todo va a estar bien", remató.

TE PUEDE INTERESAR SpeedFest 2023 el festival de automovilismo para todos los gustos

¿Quién es Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia en 2024?

Marcelo Ebrard Casaubon es un político mexicano que ha ocupado diversos cargos importantes a través de su trayectoria

Nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, donde fue jefe de Gobierno para el periodo 2006-2012.

Durante su gestión implementó una serie de políticas y proyectos en áreas como transporte, medio ambiente y desarrollo urbano.

Una de sus obras más conocidas y polémicas durante su mandato fue la construcción de la Línea 12 del Metro, misma que presentó una falla que costó vidas en mayo de 2021.

Como secretario de Relaciones Exteriores, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el responsable de la política exterior del país.

Durante la pandemia de COVID-19 coordinó la Estrategia Nacional para la Vacunación en México, labor que recientemente le valió una distinción.

Estos son solo algunos de los roles más destacados de Marcelo Ebrard, quien esta tarde anunció su intención de contender por la candidatura de su partido (Morena) para el 2024.

Síguenos también en Google News

Leo