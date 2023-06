Marina estará a cargo del AICM, Del Carmen, Obregón y Guaymas; Sedena del AIFA, Tulum, Chetumal, Campeche, Puebla y Laredo

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la mañana de este miércoles que la Secretaría de Marina (Semar) se va a hacer cargo de los aeropuertos de la Ciudad de México, Del Carmen, Obregón y Guaymas.

Indicó que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hará cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Tulum, así como el de Chetumal, Campeche, Puebla y el de Nuevo Laredo.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 28 de junio de 2023 https://t.co/PQ55mLmeE8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 28, 2023

El titular del Ejecutivo federal subrayó que el objetivo de esta vigilancia es para evitar que el crimen organizado opere libremente en las terminales aéreas como, dijo, sucedía anteriormente, por ejemplo en el AICM.

“La Secretaría de Marina ya está a cargo del control de la vigilancia del AICM, ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el Aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico, increíble de que ellos controlaban el aeropuerto.

“Había una clave 1540, 3545, cuando se hablaba de esa clave en la comunicación al interior del aeropuerto todos tenían que voltear a ver a otro lado, a las paredes, y se paraba todo y bajaban aviones y operaban los narcotraficantes libremente, cuando estaba el narcoestado, aun cuando eso no lo quieren reconocer los conservadores, no quieren cambiar, porque si dijeran sí, es cierto, y está mal, no es posible que los encargados de garantizar la seguridad de los mexicanos estén involucrados con el narcotráfico”, declaró.

Por otra parte, el Presidente de la República hizo un llamado a los abogados y trabajadores de Mexicana para que acepten el acuerdo para la venta de la marca, porque dijo que un grupo de aproximadamente 200 de los seis mil interpuso amparos creyendo que pueden obtener más ganancias.

Dijo que falta unos días para que se pudiera concretar el acuerdo, por lo que les hizo “un llamado más a los abogados y también a los trabajadores, que no se dejen engañar, porque no van a recibir nada y sí van a perjudicar sus compañeros”.

fgr