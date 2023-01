Mario Delgado invita a votar por José Ramón Gómez Leal para senaduría.

El presidente de Morena, Mario Delgado, acompañó al candidato para la senaduría, José Ramón Gómez Leal, e invitó a votar en las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero.

“Tenemos que organizarnos, esta es una campaña muy rápida, tenemos que avisarle a la gente que hay que salir a votar otra vez por Morena el próximo 19 de febrero. Ayúdenos a cuidar las casillas también, todavía el dinosaurio por ahí anda, mueve la colita, así que hay que agarrarlo a manotazos para que no se mueva y que otra vez el pueblo decida, porque sabemos nos van a dar la confianza, en favor de Morena y en favor de José Ramón”, declaró Delgado.

En gira por Tamaulipas, Delgado señaló que su partido “piensa en quien más lo necesita”; ejemplo de ello, dijo, son los programas sociales que ya son un derecho constitucional, como la pensión para los adultos mayores, que aumentó a 4 mil 800 pesos bimestrales.

¡Este 19 de febrero las y los tamaulipecos repetirán la hazaña! Sabemos que José Ramón e Indira tienen todo el cariño y respaldo de la gente. Además, estamos seguros de que harán un gran equipo con el Gobernador, @Dr_AVillarreal. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/0ifpzncDAw pic.twitter.com/3sBtkIGJOC — Mario Delgado (@mario_delgado) January 6, 2023

Destacó que, en materia económica desde hace cuatro años el cambio del dólar se mantiene estable, incluso está por debajo del 2018, por lo que “el presidente no ha endeudado tampoco a nuestro país, no hay deuda, no ha habido nuevos impuestos, por el contrario, se bajó el IVA, se bajó el impuesto sobre la renta en la frontera, esa es la enorme diferencia”.

“Somos ahora el país entre los 10 primeros que más inversión extranjera recibe de todo el mundo, porque ven que hay certeza y ven que hay un gran futuro para nuestro país y miren como son las cosas, ¿hace cuánto que no venía un presidente de Estados Unidos y menos con el de Canadá de manera conjunta? Y el próximo lunes va a llegar el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a una cumbre con nuestro presidente, durante tres días, resaltó Delgado.

Finalmente, recordó a quien fuera senador del Movimiento Regeneración Nacional, Faustino López, como un hombre de izquierda que siempre ayudó al Movimiento y a que Morena triunfara en Tamaulipas.

JVR