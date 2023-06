Mario Delgado rechaza ir por la Jefatura de Gobierno de CDMX; 'un error, distraerme', dice

"Sería un error de mi parte distraerme en otras cosas", dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al rechazar que busca la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Advirtió que toda su prioridad es "el proceso interno de 2024. Mi responsabilidad en estos momentos es que salga bien este proceso, que eso va a determinar el futuro del movimiento".

El dirigente dijo que está agradecido con el Congreso Nacional de Morena que le dio su respaldo para extender un año su encargo como presidente del CEN, hasta después de la elección de 2024.

Convoca a morenistas al Zócalo para el 1 de julio

El dirigente aprovechó para convocar este 1 de julio a la población para que vaya a celebrar al Zócalo capitalino, “como partido déjenme decirles que hemos hecho una invitación a través de los dirigentes de nuestro partido, que tenemos ahora presidentes de Comités Ejecutivos en todas las entidades, ellos están extendiendo la invitación a la ciudadanía”.

Indicó que se reunió con Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en Ciudad de México, para la planeación del evento con toda la estructura, “con toda la gente que nos ayuda a promover el movimiento, para que extiendan la invitación en sus colonias, que extiendan la invitación en sus barrios, que se sepa que tenemos este gran festejo”.

Indicó que cinco años después de que Morena ganó la elección presidencial, “es impresionante lo que se ha logrado, porque no solo no ha habido devaluación, sino que llevamos el periodo más largo de estabilidad cambiaria desde hace 50 años, en cinco décadas no hubo estabilidad cambiaria como ha habido en estos casi cinco años de gobierno”.

¡El #PlanC va!

Nuestros dirigentes, @mario_delgado y @Sebas_RM, anunciaron la credencialización masiva de las y los defensores de la 4T para asegurar que en 2024 siga la transformación en la CDMX, ganando la Jefatura de Gobierno, las 16 alcaldías y aportando para conseguir dos… pic.twitter.com/pOndce7Jxt — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) June 26, 2023

Mario Delgado critica a la SCJN por tirar el Plan B

Apuntó que a pesar de que “la Corte le hizo el trabajo sucio a los conservadores y evitó que se aprobara el Plan B”, Morena seguirá insistiendo “en que nuestro país tiene que seguir avanzando en profundizar nuestra vida democrática.

Señaló que “es un cuento que el Pan diga que ellos son los autores de la pensión de los adultos mayores. Sebastián no se acuerda, porque estaba muy joven, pero a mí sí me tocó ese debate cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno: decían que iba a durar tres meses esa pensión, que era populismo, que no había dinero para financiarla”, refirió.

JVr