Matan en autobús a alcalde electo en Copala, Guerrero

Hombres armados asesinaron al alcalde electo de Copala, Guerrero, Salvador Villalva Flores, cuando viajaba en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de la comunidad de San Pedro las Playas, la madrugada de ayer; durante el ataque su esposa también resultó herida.

La Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJ) abrió una carpeta de investigación por el homicidio del capitán en retiro de la Secretaría de Marina (Semar), quien apenas el 2 de junio pasado había ganado las elecciones como candidato a alcalde por el nuevo partido local México Avanza.

“En relación a los lamentables hechos ocurridos esta mañana (de ayer) sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, localidad de San Pedro las Playas, municipio de Acapulco, la Fiscalía General del estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el homicidio calificado cometido en perjuicio de Salvador “N”, quien fuera presidente electo del municipio de Copala por el partido México Avanza”, publicó en redes la dependencia.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió cuando el alcalde electo viajaba en un autobús procedente de la Ciudad de México con rumbo a Copala, al momento que fue interceptado por un comando armado que lo obligó a descender y le disparó en repetidas ocasiones.

El cuerpo del capitán en retiro de la Marina quedó sobre la cinta asfáltica, mientras que su esposa resultó herida de bala, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario del puerto de Acapulco, donde le brindaron los primeros auxilios. Hasta el cierre de esta edición su estado de salud se reportó grave, pero estable.

Peritos de la Fiscalía y personal de la Policía de Investigación Ministerial acudieron a la zona del homicidio para realizar las diligencias correspondientes.

Ante estos hechos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Salvador Villalva, cuando regresaba de la capital hacia Copala, a donde acudió a una junta el 14 de junio pasado.

Al final de la conferencia de prensa matutina, fuera de micrófono, un reportero preguntó al mandatario sobre los hechos ocurridos en Guerrero, aprovechando también la presencia de la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado.

“Más tarde les informan bien qué acaba de suceder, lamentablemente”, expresó, al tiempo que volteaba a ver a Salgado Pineda, quien señaló que ya lo estaba atendiendo la Fiscalía de Justicia de Guerrero.

La gobernadora emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, donde condenó los “deleznables acontecimientos”.

“Expreso mi más sentido pésame y me solidarizo con familiares, amigos y simpatizantes del alcalde electo. He solicitado a la @FGEGuerrero realizar con prontitud y eficiencia las investigaciones necesarias, para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad en este reprobable hecho”, publicó en la cuenta de X.