“El Mayo fue llevado contra su voluntad”

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que Joaquín Guzmán López, EL Chapito, se entregó voluntariamente al gobierno de EU, mientras Ismael El Mayo Zambada fue trasladado contra su voluntad a El Paso, Texas; reveló que el avión en que ambos narcotraficantes llegaron a EU salió de Sinaloa.

En conferencia de prensa en la residenOcia de EU en México, el representante diplomático aclaró que en esta acción entre los cárteles de la droga donde “uno se entregó al otro”, no hubo recursos, ni fue un avión o un piloto, ni agentes del país.

“Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, es que El Mayo lo habían llevado así contra su voluntad”, informó.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el gobierno de Joe Biden no mantenía cooperación con México y tampoco había entregado información contundente de lo ocurrido con el caso de la aprehensión pactada de Joaquín Guzmán, así como de Zambada García.

Reconoció que EU tampoco sabía que, durante la entrega de Guzmán López ante autoridades estadounidenses, también iba Ismael Zambada, otrora líder del Cártel de Sinaloa; expuso que no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses.

“El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó y eso en el momento que supimos estuvimos en contacto e inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el Gobierno mexicano, en ese mismo día, esa misma tarde”, señaló el embajador.

Dejó en claro que “el piloto del avión no era, ni es empleado de los Estados Unidos, no es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos y no es ciudadano de los Estados Unidos”.

Ante el reclamo del Presidente de que EU no ha entregado información completa a México y que se niega a cooperar, el embajador afirmó que la aprehensión de ambos capos representa un duro golpe para frenar el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y sus precursores.

“Estos significativos hechos reafirman que quienes busquen envenenar a nuestras naciones con el flagelo del fentanilo rendirán cuentas ante la justicia”, advirtió, tras celebrar que “representa una victoria grande para ambos países como resultado del trabajo conjunto, y basado en el respeto a la soberanía mexicana”, sentenció.

El bajadaor estadounidense sostuvo que dichos arrestos se suman a los de otros personajes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López, El ratón, y Néstor Isidro Pérez, El nini.

“La cooperación como socios entre nuestros países nos han permitido asestar estos golpes certeros y otros más. Continuaremos colaborando con respeto a nuestras soberanías bajo el Marco Bicentenario y nuestra seguridad compartida”, declaró Salazar.

Aseguró que en el caso de Ovidio Guzmán se encuentra detenido en una prisión estadounidense, no ha sido liberado, “y vamos a juzgarlo de la manera que lo hacemos en el Departamento de Justicia, y eso llevará tiempo”.