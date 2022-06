Mayo, el mes más violento de este año

El quinto mes a nivel nacional registró dos mil 472 homicidios dolosos, lo convierte en el mes más violento de este año, representa que diariamente ultimaron a 79.7 víctimas al comparar enero que documentó dos mil 62 contra mayo, un incremento del 20 por ciento que refleja 411 asesinatos en aumento.

De acuerdo a cifras del Gobierno Federal los meses con mayor registro de este delito en la actual administración fue el 2020, marzo con dos mil 585 ultimados, agosto con dos mil 524 víctimas, julio con dos mil 519 víctimas.

Héctor Segovia Tavera, especialista de la Universidad La Salle afirmó que no hay una estrategia y suponiendo que exista no se quiere aplicar porque teniendo el Estado los elementos necesarios sobre todo a los militares que están directamente con el jefe del Ejecutivo no están haciendo su tarea con muchas justificaciones.

“Cada profesionista tiene una finalidad, por ejemplo, el médico cura al herido, cada uno tiene una función el militar está entrenado para combatir entonces observamos que se desbordan los homicidios dolosos por parte del crimen organizado y no lo combaten frente a frente.

“No están aplicando la constitución ni el derecho porque en el derecho penal es castigar al culpable… denota una política errónea. Tenemos una cantidad de muertes impresionantes cada vez incrementándose”, indicó.

El experto abundó que no solamente es el narcotráfico, también la delincuencia organizada que secuestra, extorsiona, realiza cobro de derecho de piso, detalló que cada grupo delictivo representa una economía.