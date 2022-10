“Poco a poco me voy acercando a ti”, le dice Ricardo Monreal a AMLO

“Poco a poco me voy acercando a ti” , destacó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, en agradecimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador por incluirlo entre las “corcholatas” presidenciales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado expresó que está tranquilo luego de que el mandatario federal reconoció su derecho a participar en la carrera presidencial .

“Le agradezco mucho al Presidente que se refiera a mí”, expresó el también senador por Zacatecas, quien dijo que asume con responsabilidad la distinción del Ejecutivo federal.

"Porque él sabe, el Presidente, que tengo no sólo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también él sabe que me asiste la razón moral y la razón política para participar, y el hecho de que lo refiera él me parece correcto, porque es muy fuerte su opinión y el hecho de que admita que soy aspirante a la Presidencia de la República es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México" Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Cuando se le preguntó si ya le había llegado la invitación de Palacio Nacional para desayunar tamales de chipilín con el Presidente López Obrador, como ocurría anteriormente, Monreal respondió entonando la canción “Llegando a ti”, de José Alfredo Jiménez: “No ha llegado pero ‘poco a poco me voy acercando a ti’, a los tamales de chipilín”.

El senador morenista reafirmó su certeza de que ganará la candidatura presidencial de su partido: “Tengo la mejor propuesta, soy el más preparado, tengo la mayor experiencia política acumulada, he sido leal al Movimiento y he sido leal al presidente, no tengo nada qué ocultar y por eso creo que les vamos a ganar”.

DGM