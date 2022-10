Desestima AMLO publicación de “El Rey del Cash”, lo califica de calumnias

El libro “El Rey del Cash”, es una calumnia escrita sin pruebas y deshonestidad intelectual, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Considera usted que es una calumnia? Sí “–respondió el Presidente-, luego pidió que proyectaran un poema del escritor guatemalteco, Rubén Darío que leyó.

Insistió en que siempre ha salido ileso ante las calumnias que operan sus adversarios políticos, por lo que dijo que no le preocupa este nuevo intento por desacreditarlo y aunque no fue cuestionado al respecto, el mandatario sacó a colación el tema porque de este tipo de textos se han escrito como 10 y vendrán otros más, pero confió en su escudo protector.

leer más Condena Coparmex acoso a jueces y magistrados desde el Ejecutivo

“Es que no tiene caso es un acto de libertad aún sin pruebas y deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada, nada”, aseveró el mandatario.

Señaló que los textos se originan porque el proceso de transformación que lleva adelante, ha afectado intereses muy fuertes.

“Es un proceso de transformación, y esto afecta a intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador; los entiendo perfectamente y tiene toda la libertad para expresarse”, dijo López Obrador.

Reiteró que su confianza se basa en que el pueblo no cree en estos escritos.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún sin pruebas, entre otras cosas, y van a recibir más golpes y hay que tener presente dos cosas la conciencia que es nuestro tribunal y también tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida, si no fuese honesto ya me hubiesen destruido y además tengo mi ángel guardián, mi ángel de la guarda es el pueblo”, aseveró el mandatario.

lem.