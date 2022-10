Amplía AMLO la lista de posibles candidatos a la presidencia; incluye a Ricardo Monreal y Fernández Noroña

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a nombrar a Ricardo Monreal, como probable candidato de Morena a la presidencia de la República y ahora incluye a Gerardo Fernández Noroña.

“Los posibles candidatos de nosotros son 3 y puede haber dos más, y se pueden inscribir más, son tres y dos más: Ricardo Monreal, Noroña, lo pueden hacer”, señaló.

Sin embargo, la oposición cuenta con 38 candidatos, según la contabilidad que realizó el mandatario y señaló entre ellos a Silvano Aureoles, Lilly Téllez, Gabriel Quadri y un gran número de personajes que han manifestado su deseo de contender por la presidencia del país, por lo que les recomendó tomar en consideración que los ciudadanos votan por tres razones.

“la gente vota por la organización política, es un triángulo; lo segundo, por el candidato o la candidata; tercero, que es muy importante, el programa, no es sólo estar diciendo que somos nacos, populistas o no sé qué más, sino qué proponen, eso ayuda mucho, que la gente tenga claridad… un plan. ¿Ustedes saben de algo que están proponiendo? Nada”, advirtió.

Señaló que mientras la oposición se desgasta tratando de encontrar malos manejos en su administración, la gente está en espera de que se presenten propuestas.

“¿Qué proponen?, eso ayuda mucho que la gente tenga claridad por ejemplo: no estamos de acuerdo con la política de entregar pensiones a adultos mayores, pues que digan eso porque hay mucha gente que está de acuerdo con ellos o no estamos de acuerdo con dar las becas a los jóvenes, no estamos de acuerdo con los cambios en los libros de texto, no estamos de acuerdo en que se siga aplicando la misma política exterior, o no en negativo; estamos de acuerdo en apoyar la actividad productiva apoyando a los empresarios, garantizando la seguridad, la tranquilidad, la confianza, pero un plan”, les recomendó López Obrador.

