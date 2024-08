"No me corresponde a mí", responde Claudia Sheinbaum a Corina Machado por resultados electorales en Venezuela

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que a ella no le corresponde intervenir en el conflicto poselectoral que vive Venezuela, como se lo pidió la líder opositora en aquel país, María Corina Machado.

En una entrevista, la venezolana dijo que México y el gobierno que está por iniciar tienen cercanía con Nicolás Maduro, por lo que sugirió que lo hagan “entender”, en referencia a que ceda el triunfo electoral al candidato opositor Edmundo González.

Al respecto, Sheinbaum Pardo señaló que quienes deben atender esto son las estancias internacionales; no obstante, reiteró que el llamado a que haya transparencia en los resultados.

Claudia Sheinbaum, durante conferencia de prensa de este lunes. Foto: Especial

“No nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí. Para eso hay organismos internacionales y es que pues primero es la transparencia como lo hemos dicho siempre que se conozca que se llegue a la última instancia jurídica en Venezuela y si hay problemas, pues no, no nos corresponde a nosotros”, dijo.

En este tenor, dijo que se respeta el derecho de las y los venezolanos a decidir quiénes les gobiernan.

"No me corresponde a mí", presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) sobre exigencias de Maria Corina Machado.



¡La derecha no tiene apoyo! pic.twitter.com/dw1vyhEDNG — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) August 12, 2024

¿Qué fue lo que dijo María Corina Machado?

María Corina Machado, líder opositora venezolana, pidió el jueves pasado al Gobierno de México aprovechar el “canal” de comunicación que tiene con el régimen de Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en las elecciones del pasado 28 de julio y acepte una transición negociada con su rival Edmundo González Urrutia.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Corina Machado hizo un llamado a Claudia Sheinbaum para que "viera con los ojos muy abiertos" la situación en Venezuela y que "escuche a las mujeres venezolanas, por "el dolor que hoy hay, el anhelo compartido, pero también la fuerza. Que sepa que no nos vamos a rendir, nuestra familia es la razón que hoy nos moviliza”, dijo.

María Corina Machado, líder opositora en Venezuela. Foto: Reuters

cehr